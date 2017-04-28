Российская газета испытывает на себе последствия статьи о пытках геев в Чечне

Для журналистов "Новой газеты" смертельные угрозы - не новость, пишет Марк Беннетс в европейской версии издания Politico. "Поэтому, когда конверт с загадочным белым порошком пришел в их редакцию в центре Москвы, сотрудники старейшей российской независимой газеты не стали паниковать, - говорится в статье. - В качестве отправителя на конверте был указан только Грозный, столица Чечни".

За неделю до этого, в середине апреля, мусульманское духовенство Чечни приняло резолюцию, обещавшую "возмездие" газете за статью с обвинениями в систематических пытках и убийствах геев в тайных чеченских тюрьмах, напоминает автор.

Однако чеченские религиозные и светские власти пришли в ярость не из-за обвинений в жестоком насилии против геев, говорится далее. "Их оскорбило то, что наша статья говорила о том, что в Чечне есть геи, - объяснил главный редактор и сооснователь "Новой газеты" Дмитрий Муратов во время беседы с Беннетсом в редакции издания. - Они отрицают само их существование в республике".

"В наши намерения не входило оскорблять чеченский народ, - добавил журналист. - Но это наша работа - защищать всех, кто нуждается в помощи: геев, ветеранов войны, кого угодно".

"Хотя следователи быстро установили, что белый порошок не представлял опасности, "Новая газета" относится к угрозам из Чечни серьезно, - отмечает корреспондент. - С тех пор, как 24 года назад вышел ее первый номер, шесть журналистов газеты были убиты или умерли при подозрительных обстоятельствах. Двое из них - Анна Политковская и Наталья Эстемирова - были застрелены после их расследований о нарушениях прав человека в Чечне". Муратов в разговоре с автором статьи добавил, что газета "принимает меры предосторожности". "Но мы не можем засесть в бронированном шкафу", - прокомментировал журналист.

Автор напоминает, что в конце апреля лидер Чечни Рамзан Кадыров прервал длительное молчание касательно обвинений, выдвинутых газетой: на встрече с Владимиром Путиным в Москве он назвал материалы "Новой" "провокационными" и опроверг факты арестов, пыток и убийств. Тремя днями позже Кадыров попросил издание извиниться, заявив, что журналисты должны "на коленях просить прощения у чеченского народа".

"Кадыров - фигура, обладающая большим политическим весом, которая показывает средний палец всем в России, кроме Владимира Путина, - прокомментировал Муратов в беседе с автором. - Он уже не считает себя главой маленькой республики. Он мнит себя главнокомандующим большой армии на службе у Путина. И ему все сходит с рук".

"Муратов не настроен на извинения перед чеченским авторитарным правителем, - говорится в статье. - Периодически прерываясь, чтобы выбрать нужные слова, он заговорил о Политковской, журналистке "Новой газеты", которую застрелили в российской столице в 2006 году после того, как она расследовала обвинения в адрес сил Кадырова в осуществлении похищений. Рустам Махмудов - чеченский киллер, осужденный за ее убийство, - был задержан только после вмешательства московских сил безопасности".

"Никому так и не предъявили обвинение за заказ убийства Политковской, - пишет корреспондент. - Через три года после ее гибели Наталья Эстемирова, еще одна журналистка газеты, была похищена перед домом в Грозном. Ее изрешеченное пулями тело было позднее найдено в соседней республике Ингушетия. "Мемориал", старейшая российская правозащитная организация, обвинил Кадырова в организации ее убийства - чеченский лидер снова опроверг эти обвинения".

"Мрачная история "Новой газеты" сказалась на Муратове и на всех сотрудниках газеты, - сообщает автор. - После гибели Эстемировой "Новая газета" прекратила всю работу в Чечне на несколько лет". "Жизнь наших журналистов была для меня гораздо ценнее, чем любая информация оттуда, - сказал главный редактор издания. - Но когда Кадыров начал активно вмешиваться в российские дела, выходя далеко за границы Чечни, стало невозможным не писать о его деятельности".

В следующем году "Новая" будет отмечать 25 лет со дня основания, говорится в завершении статьи. Но настроение у Муратова не праздничное. "Лучше бы они нас прикрыли вместо того, чтобы убивать всех этих людей, - цитирует автор журналиста. - Для кого-то закрытие газеты стало бы катастрофой. Но не для меня. Черт с ним. Для меня было бы лучше, если бы вместо этого все эти люди были бы по-прежнему живы. Но с нами они выбрали другой путь - убивать".