Немецкая контрразведка и бизнес бьют тревогу: ущерб от шпионажа составляет 50 млрд евро

Немецкий бизнес, по всей видимости, сильно страдает от кибератак и других форм шпионажа и саботажа, сообщает немецкая газета Tagesspiegel. Как заявил в четверг президент Федеральной службы по защите конституции Германии (BfV) Ханс-Георг Маасен, каждый год ущерб от подобной деятельности составляет порядка 50 млрд евро. Точную цифру, по словам Маасена, назвать невозможно, поскольку многие кибератаки обнаруживаются лишь по прошествии времени.

По словам главы BfV, многие компании относятся к развитию новой продукции по принципу "безопасность - это тормоз", и частично виноваты в этом клиенты, желающие "иметь комфортный, а не безопасный продукт".

Более того, многие компании, как продолжил Маасен, понимают, что "они подверглись кибератаке, слишком поздно - через полгода или даже больше. Причем зачастую фирмы вообще не знают о кибератаках против них, так как иностранные разведки уничтожают свои троянские программы, при помощи которых было совершено нападение. В результате компании видят нанесенный ущерб лишь после того, как какая-то иностранная фирма выпустила на рынок аналогичные продукты".

По мнению Маасена, Германия, будучи высокотехнологичной и экономически развитой страной, "все сильнее оказывается в поле зрения шпионской деятельности со стороны государственных и негосударственных структур". В особенности глава BfV выделил кибератаки из России, Китая, Индии и Ирана.

К примеру, год назад Федеральная служба по защите конституции Германии предупреждала о том, что группа хакеров Sofacy, подчиняющаяся российской военной разведке ГРУ, готовит атаки на немецкие компании в энергетической отрасли. Tagesspiegel удалось узнать, что те кибератаки действительно произошли, но BfV не называет компании-жертвы, так как огласка могла бы "нанести вред бизнесу и оттолкнуть клиентов".

Между тем в зоне риска, как добавляет Tagesspiegel, оказываются не только крупные компании, но и средний бизнес, причем даже в большей степени. Согласно исследованию Forsa, проведенному по заказу Ассоциации немецких страховщиков (GDV), как минимум каждая четвертая немецкая компания, относящаяся к среднему бизнесу, понесла материальный или технический ущерб из-за кибератак.