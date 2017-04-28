В ближайшие три года в донорские тела начнут пересаживать криогенно замороженный мозг, заявляет хирург

"Люди, мозг которых был подвергнут криогенной заморозке, могут быть "разбужены" не позднее, чем через три года, заявил итальянский хирург-новатор", - пишет Сара Нэптон в британском издании The Telegraph. Профессор Серджо Канаверо, директор Туринской передовой группы нейромодуляции (Turin Advanced Neuromodulation Group), собирается провести первую пересадку человеческой головы не позднее, чем через 10 месяцев, а затем он хочет начать делать пробную пересадку мозга.

"Если эта процедура окажется безопасной, он полагает, что замороженный мозг может быть разморожен и помещен в донорское тело", - говорится в статье. Журналистка поясняет, что "сотни людей, которые находятся при смерти или парализованы, распоряжаются передать свое тело или мозг на криогенное сохранение, надеясь, что медицина сможет воскресить их и вылечить".

Канаверо заявил в интервью немецкому журналу Ooom, что пересадка мозга имеет много преимуществ, так этот орган "нейтрален" и поэтому практически не вызывает реакции иммунитета, а значит и проблемы отторжения органа, передает автор. "Однако может оказаться проблематичным то, что ничего в вашей первоначальной телесной оболочке не останется прежним, - добавил хирург. - Вашей головы не будет на месте - ведь ваш мозг пересадят в абсолютно другую черепную коробку. Это создает новую ситуацию, которая, конечно, будет непростой".

Британские ученые, продолжает журналистка, скептически смотрят на возможность полного восстановления столь сложного органа, как мозг, после заморозки. Так, Клайв Коэн, профессор в области нейронаук из King's College в Лондоне сказал в беседе с автором: "Когда мозг млекопитающих помещают в температурные условия ниже нуля, ему наносится необратимый ущерб. Поощрение самообмана криогенными компаниями - безответственно".

Корреспондент сообщает, что Канаверо работает над технологией пересадки головы вместе с китайской командой врачей под руководством доктора Сяопина Рена из Харбинского медицинского центра. Хотя российский программист Валерий Спиридонов, у которого СМА, вызвался стать первым пациентом на операции по пересадке головы, команда заявила, что скорее первое испытание пройдет на китайце, так как будет больше шансов найти китайское донорское тело, говорится в статье. Нэптон напоминает, что в прошлом году команда заявила об успешной пересадке головы обезьяне и опубликовала снимки процедуры.

По словам Канаверо, если пересадка человеческой головы состоится, это может иметь существенные последствия для человеческого сознания и даже религии. "Если мы сможем доказать, что наш мозг не порождает сознание, религии будут уничтожены навсегда. В них больше не будет нужды, так как людям больше не придется бояться смерти", - заявил итальянский хирург.