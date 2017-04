28 апреля 2017 г. Эдвард Лукас | The Times Радикализм Трампа прошел испытание практикой Сначала Дональда Трампа "считали шутом", пишет колумнист The Times Эдвард Лукас. "Предполагалось, что он психологически настолько не подходит к новой должности, что раскиснет, как только вступит на пост. Внутри страны выпустит националистических демонов, поправ конституцию и превратив Америку в фашистскую антиутопию. За рубежом разрушит продержавшиеся десятки лет многосторонние оборонные договоры и начнет торговые войны, которые вернут экономику в депрессию в стиле 1930-х, - говорится в статье. - Его первые 100 дней показывают, что эти предположения были совершенно неверны". "Пока его послужной список действительно скромен и не без изъянов. Нанять Майкла Флинна, вспыльчивого шпионских дел мастера, позже уволенного за нераскрытые связи с Россией, было большой ошибкой. Внутренние ссоры в Белом доме привели к поразительному промедлению с назначениями на сотни важных постов (на этой неделе наконец заполнены две важные вакансии в Пентагоне - компетентными кандидатами из мейнстрима), - говорится в статье. - Однако легкий паралич не необычен для американской политической системы - спросите любого из предыдущих президентов. Имеет значение то, что напыщенный радикализм Трампа столкнулся с реальностью, и реальность, по большому счету, победила. Он больше не считает НАТО устаревшим. Он больше не думает, что сделка с Владимиром Путиным решит мировые проблемы. Он больше не хочет начинать торговую войну". "Короче говоря, администрация Трампа все меньше похожа на фантасмагорию. Как и все республиканские администрации, она злит демократов. У тех есть полное право продолжать свою едкую и насмешливую критику и оплакивать отношение Трампа к окружающей среде и профсоюзам, его тесные связи с крупным бизнесом на Уолл-стрит, непотизм и конфликты интересов. Они также могут уделить немного времени размышлениям о причинах своего поражения, - продолжает Лукас. - Однако не через эту линзу нам, людям из внешнего мира, надо смотреть на американскую политику. Следующие 1300 дней, вполне вероятно, могут быть похожи на первые 100. Как и последующие четыре года, если Трамп будет переизбран. Нам следует сосредоточиться на том, что президент делает, а не на том, как он об этом говорит". Источник: The Times