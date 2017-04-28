Непостижимая двойная жизнь старшего лейтенанта Франко А.

Военнослужащий бундесвера был зарегистрирован как беженец из Сирии, и, по некоторым данным, планировал теракт. За любопытным планом старшего лейтенанта, возможно, стоит такой мотив, как ксенофобия, пишет обозреватель Die Welt Флориан Фаде.

"Для начала голые факты: 28-летний военнослужащий бундесвера Франко А., по информации следственных органов, приобрел пистолет. По версии Генпрокуратуры, он планировал совершить с его помощью теракт, вероятно, руководствуясь ксенофобными праворадикальными мотивами", - передает издание.

"Однако на деле этот инцидент, которым в течение нескольких последних недель занимаются как Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA), так и Служба военной контрразведки (MAD), вызывает все большее недоумение", - замечает журналист.

Старшему лейтенанту Франко А. удалось зарегистрироваться на территории Германии как беженцу из охваченной гражданской войной Сирии - и это при том, что никакого отношения к Сирии он не имеет. "Хотел ли он какими-либо своими действиями дискредитировать беженцев и способствовать распространению ненависти к иностранцам? По сообщениям прокуратуры Франкфурта, Франко А. симпатизирует праворадикальным идеям".

Первые наводки на этого человека у правоохранителей появились в конце января, когда Франко А. участвовал в официальном мероприятии под названием "Балл офицеров" в Вене и спрятал в туалете венского аэропорта пистолет калибра 7,65 мм. Может быть, он хотел сохранить там оружие для будущего теракта.

3 февраля он снова появился в аэропорту Вены с намерением забрать пистолет и был задержан австрийской полицией, которая установила в туалете видеокамеры. "По словам старшего лейтенанта, оружие он "нашел". У Франко А. были сняты отпечатки пальцев, его сфотографировали. В результате выяснилось, что отпечатки пальцев подозреваемого уже зарегистрированы в Германии как принадлежащие некоему человеку, подавшему запрос на получение статуса беженца из Сирии. Причем запрос этот был удовлетворен властями Баварии в январе 2016 года - несмотря на то, что подавший заявленияе признал, что не говорит по-арабски, только по-французски. "Фальшивому сирийцу" была предоставлена крыша над головой и финансовая помощь".

К делу, продолжает автор статьи, подключилось Федеральное ведомство уголовной полиции, и в результате дальнейших следственных мероприятий выяснилось, что речь идет о старшем лейтенанте бундесвера.

"Возможно, - полагает Флориан Фаде, подобное стало возможно из-за перегруженности немецкой миграционной системы. Что особенно важно в случае с "мнимым сирийским беженцем": еще в 2014 году в связи с увеличившимся потоком беженцев Федеральное бюро по делам мигрантов и беженцев (BAMF) ввело ускоренную процедуру для беженцев из Сирии, а затем из Эритреи и для религиозных меньшинство из Ирака. Этим группам нужно было просто заполнить анкету - они не проходили личного собеседования с чиновником и переводчиком".

"Как стало известно из источников, близких к следствию, военнослужащий мог использовать оружие для совершения теракта и оставить его на месте преступления со своими отпечатками", - говорится в статье.

По информации Die Welt, MAD ничего не было известно до недавних пор о Франко А. и его правоэкстремистских взглядах. Ничего не было известно о нем и полиции Германии.

"В среду прокуратура Франкфурта-на-Майне задержала военнослужащего бундесвера по подозрению в подготовке серьезного преступления, угрожающего национальной безопасности, а также в связи с нарушением закона об оружии", - резюмирует автор статьи.