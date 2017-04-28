Почему партии правого толка нередко выдвигают на первый план женщин

Опыт показывает: радикальные идеи лучше воспринимаются обществом, когда их транслируют не мужчины. У женщин лучше получается донести их до избирателей, уверена автор публикации на страницах Die Welt Ханнелоре Кролли.

Жан-Мари Ле Пен, старый французский экстремист, основатель "Национального фронта" и отец Марин Ле Пен, посоветовал своей дочери не источать улыбки, а взять на вооружение агрессивную манеру "а-ля Трамп". И это при том, что нынешнему лидеру правоэкстремистской партии удалось дойти до второго тура президентских выборов во Франции, замечает журналистка. Дело в том, поясняет она, что "именно из-за бантиков, которые блондинка навесила на радикальные идеи, ей удалось продвинуться так далеко".

"И в самом деле, сегодня это сродни трагедии: почти все европейские крайне правые предпочитают прятать свое истинное "я" за всякими смягчающими резкость фильтрами, вместо того чтобы называть вещи своими именами так же прямо, как Трамп. Поэтому радикальные политические силы и используют такое оружие, как женщина", - пишет Кролли.

Беата Шидло в Польше или Сив Йенсен в Норвегии, Пиа Кьерсгорд в Дании или Анке Ван Дермеерш в Бельгии - повсюду в Европе растет число женщин-популисток, представляющих правые партии и облекающие крайние взгляды в мягкую риторику.

Недавний пример: АдГ и Алисе Вайдель. "Будь 38-летняя консультант по экономическим вопросам мужчиной, ей никогда бы не стать ведущим кандидатом от АдГ на предстоящих парламентских выборах. Она производит впечатление сильной и уверенной в себе личности. Будучи лесбиянкой, состоящей в партнерских отношениях и воспитывающей детей, она выглядит очень современно. Она стремится к власти и успешна в карьере, при этом критикует, как положено, "гендерное безумие" и феминизм. Ее вписывающиеся в концепцию АдГ ценности: семья, народ, отечество. Она выступает против чужаков и навязывания Брюсселем своей воли", - отмечает издание.

"Бантики, - подчеркивает автор статьи, - не должны скрывать то, что прячется за упаковкой".