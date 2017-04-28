Бундестаг запретил одежду, скрывающую лицо

В четверг немецкий парламент при поддержке партий ХДС и СДПГ частично запретил ношение бурок и никабов, сообщает газета Die Welt. В будущем немецким госслужащим, военнослужащим и судьям женского пола будет запрещено закрывать свое лицо на службе.

Также законопроект обязывает женщин показывать свое лицо при проверке документов, в том числе на выборах. Исключения из новых правил будут делаться только по медицинским или служебным соображениям - к примеру, для защиты от инфекций или же в целях личной безопасности, передает корреспондент.

По словам главы немецкого МВД Томаса де Мезьера, интеграция, среди прочего, означает, что "общество также должно показать, где лежат границы нашей толерантности к другим культурам". "Принятый законопроект вносит большой вклад в это дело", - добавил он. Тем не менее, полный запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо, был отклонен как противоречащий конституции.

Немецкие "Левые" и "Зеленые" критиковали законопроект как ненужный и популистский.

В частности, "Левые" назвали инициативу "чистой символикой", заметив, что военнослужащих, председателей выборных комиссий или госслужащих, которые бы закрывали свое лицо, в Германии нет. Также представители партии обвинили правящую коалицию в том, что "она подчинилась требованиям партии "Альтернатива для Германии", добавляет Die Welt.