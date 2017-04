28 апреля 2017 г. Джон Маккейн | The Washington Post На Балканах снова накаляется обстановка - а присутствие Вашингтона незаметно "В этом месяце, проехав через семь стран Юго-Восточной Европы, я остановился в Сараево. Я стоял у Латинского моста на углу улицы, изменившей мир, где пуля убийцы настигла эрцгерцога Франца Фердинанда и запустила цикл насилия и войны, охвативших первую половину XX века и вновь поглотивших Юго-Восточную Европу в его последнее десятилетие", - пишет сенатор Джон Маккейн в статье для американской газеты The Washington Post. "Юго-Восточная Европа, регион, находящийся на перепутье истории, вновь сталкивается с растущими вызовами. И США нужно начать уделять этому больше внимания", - считает американский политик. "Экономический рост в большей части региона был недостаточным, чтобы дать молодежи возможность вести жизнь, исполненную смысла и самореализации в их родных странах. Раздувшиеся государственные компании, византийская бюрократия и повсеместная коррупция часто стоят на пути реализации непочатого экономического потенциала этого региона", - говорится в статье. "Растет политическая напряженность", - отмечает Маккейн, приводя в качестве примера нестабильную ситуацию в Македонии, Албании, Боснии и Герцеговине и Косово. В последние годы сотни боевиков из региона отправились сражаться за "Исламское государство"* в Ирак и Сирию, пишет политик, предупреждая об опасности их возвращения на родину. "Возможно, наибольшее беспокойство вызывают усилившиеся попытки России утвердить свое пагубное влияние в регионе и не дать государствам Юго-Восточной Европы выбрать свое будущее", - утверждает Маккейн. Самым драматичным примером этого была попытка переворота при поддержке России в Черногории в октябре прошлого года с целью остановить ее вступление в НАТО, пишет он. "Так что же мы можем сделать сейчас?" - задается вопросом конгрессмен. Во-первых, США надо обозначить свое присутствие. "Именно поэтому такое значение имеют постоянное сотрудничество и более частые визиты в регион высокопоставленных американских чиновников", - считает автор. "Во-вторых, США необходимо сохранять поддержку государств Юго-Восточной Европы в их устремлениях к интеграции в евроатлантическое сообщество через такие институты, как НАТО и ЕС", - полагает он. Наконец, США должны защищать право каждого государства Юго-Восточной Европы на выбор собственного будущего, свободного от вмешательства извне, заключает Маккейн. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post