28 апреля 2017 г. Анна Фифилд, Ёнджун Сео | The Washington Post Смог становится политической проблемой по случаю выборов в Южной Корее "В связи с редкими весенними выборами, в начале следующего месяца южнокорейцы отправятся на избирательные участки, но здесь, в окутанном смогом Сеуле, они, вероятно, будут всю дорогу задыхаться", - сообщают Анна Фифилд и Ёнджун Сео в The Washington Post. "Местная весна печально известна плохим качеством воздуха, - говорится в статье. - Сочетание смога и желтой пыли, которая спускается из монгольской пустыни Гоби каждую весну, так густо загрязняет воздух, что в худшие дни - а их бывало много - Сеул похож на город, покрытый ядовитым серым одеялом". "Это сделало загрязнение воздуха актуальным вопросом для досрочных президентских выборов, которые пройдут 9 мая", - указывают авторы. "Я сделаю все, что в моих силах, чтобы Южная Корея стала экологически чистой страной, - сказал в этом месяце Мун Чжэ Ин, кандидат от Демократической партии и явный лидер президентской гонки. - Люди гневаются на то, что правительство ничего не делает по поводу воздуха, которым почти невозможно дышать". "И Мун, и его ближайший соперник - центрист Ан Чхоль Су - обещают работать с Китаем, который правительство обвиняет во многих из проблем с воздухом Южной Кореи, хотя активисты по охране окружающей среды указывают, что большая часть загрязнений формируется внутри страны. Они также пообещали не допустить строительства новых угольных электростанций. Хон Чун-пё из консервативной "Корейской партии свободы" также пообещал работать с Китаем и добиться увеличения количества экологически безопасных автомобилей на дорогах", - передают журналисты. "Сеул присоединяется к Пекину и Дели, возглавляющим список азиатских городов с заведомо вредным воздухом. В южнокорейской столице регулярно отмечаются нездоровые уровни мелкодисперсной пыли PM2.5 в воздухе. Ее частички, величина которых в тридцать раз меньше толщины человеческого волоса, могут накапливать свинец и мышьяк из воздуха и затем оседать глубоко в легких человека после вдыхания, - говорится в статье. - В первые месяцы этого года в Сеуле отмечается в два раза больше предупреждений об ультрамелкой пыли, чем в прошлом году. Власти советуют людям ограничить активность вне дома, а чувствительным группам вовсе не выходить на улицу, чтобы не вдыхать опасные частицы". Источник: The Washington Post