28 апреля 2017 г. Редакция | The Washington Post Первые 100 дней Трампа были тревожными - и успокаивающими "За 100 дней президентства Дональда Трампа мы не вошли в нирвану, которую он обещал, но и не оказались в антиутопии, как опасались критики, включая нас", - пишут журналисты The Washington Post в редакционной статье. "Предварительно за это стоит сказать спасибо Конгрессу, судьям, бюджетному управлению Конгресса, американским гражданам, а также избирателям в Нидерландах и Франции. И отчасти - президенту", - считают авторы. "Он не разорвал в первый же день Североамериканское соглашение о свободной торговле, ядерное соглашение с Ираном или Парижское соглашение об изменении климата. Он не отказался от НАТО и не подружился с российским президентом Владимиром Путиным. Он назначил на важные должности трезвомыслящих помощников, в особенности министра обороны и (со второй попытки) советника по национальной безопасности. Когда сирийский диктатор Башар Асад применил химическое оружие против беззащитных мирных жителей, Трамп ответил на это, разумно применив силу", - говорится в статье. "Позволит ли Трамп своей команде сформулировать более традиционную внешнюю политику, с некоторой дозой воинственности в торговой сфере, или же он подорвет давно существующие альянсы? Или он каждый день будет перескакивать с одной позиции на другую? - спрашивает издание. - Будут ли Конгресс и ФБР всерьез расследовать связи Трампа с Россией и вмешательство этой страны в выборы 2016 года?" "Без ответа на этот последний вопрос, безусловно, слишком рано говорить о том, что система сработала. Но система работает и - созданная отцами-основателями, сформированная и проверенная временем, отработанная миллионами политически сознательных американцев - остается впечатляющим механизмом", - заключают авторы статьи. Источник: The Washington Post