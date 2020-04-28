Пустое место, охраняемое как памятник

"Спустя 150 лет после его рождения россияне видят во Владимире Ленине нечто само собой разумеющееся, и предпочитают его игнорировать. Но Кремль пока не осмеливается подступиться к иконе", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

Внешне Ленин правит Россией по сей день, отмечает журналист Штефан Шолль. "6 тыс. памятников Ленину стоят на площадях перед мэриями городов, множество улиц носят его имя. А его забальзамированное тело все еще покоится в Москве".

"Однако во время крупных церемоний, например, парадов 9 мая, мавзолей скрывают за бело-сине-красными кулисами в цвет национального флага, под которым во время гражданской войны воевали противники красных. А Владимир Путин обвиняет вождя мирового пролетариата в том, что он в 1917 году заложил "атомную бомбу" под тысячелетнюю российскую государственность. (...) "Правительство Путина не знает, что делать с Лениным", - говорит Борис Колоницкий, историк Европейского университета в Санкт-Петербурге. Поэтому "тут и там (...) строят новые памятники Сталину, но не Ленину". 12-серийный документальный фильм о Ленине, снятый государственным телевидением, можно увидеть только на Youtube", - говорится в статье.

"В советское время Ленин был объектом поклонения. Сегодня примерно две трети россиян выступают за то, чтобы похоронить его мумию. Однако треть опрошенных беспокоится, что это заденет чувства последних верующих советских коммунистов. Ленин является сегодня скорее пустым местом - и все еще охраняется как памятник. "Люди видят в нем не историческую фигуру, а нечто нейтральное, само собой разумеющееся, как елка на Новый год", - цитирует польская газета Gazeta Wyborcza культуролога Дмитрия Кудинова".

"Юбилей Ленина кроме мелких левых партий отмечала только верная Кремлю коммунистическая партия КПРФ. "Ленин не актуален, потому что наша левая оппозиция не актуальна", - говорит писательница Лиза Александрова-Зорина, придерживающаяся марксистских взглядов".

"Большинство россиян предпочитают быть буржуазным средним классом, а не бунтующим пролетариатом. Путинские СМИ восхваляют царскую Россию и советскую власть, а Октябрьская революция канула в Лету. Последняя российская революция, распад Советского Союза в 1991 году, является для них коллективной травмой. Революционер Ленин полностью вышел из моды", - констатирует Frankfurter Rundschau.