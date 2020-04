28 апреля 2020 г. Редакция | Financial Times FT: Экономические беды России подрежут крылья Владимиру Путину "Репутация Владимира Путина как гениального тактика всегда была преувеличена. Однако, по любым меркам, выбор момента в его решении спровоцировать войну с Саудовской Аравией из-за цен на нефть в прошлом месяце - незадолго до того, как пандемия коронавируса стала вынуждать экономики всего мира к блокировкам, снижая спрос на нефть - был катастрофическим (...)", - пишет в редакционной статье британская газета Financial Times, добавляя, что сделка по сокращению добычи нефти две недели назад была заключена "слишком поздно" и ее объем "слишком мал". "(...) В пятницу Путин признал, что Россия сейчас столкнулась с большим экономическим кризисом, чем глобальная рецессия 2009 года. (...) МВФ прогнозирует, что в этом году российский ВВП может сократиться на 5,5%, а по оценкам экономистов из московского либерального Института Гайдара, снижение составит 7-12%, что приведет к дефициту бюджета, который будет даже выше, чем 6%, как предполагает Центральный банк России. 150 млрд долларов нефтяных доходов, которые Россия направляла в Фонд национального благосостояния на черный день, могут покрыть часть дефицита бюджета, но в конечном итоге могут быть растрачены гораздо быстрее, чем ожидалось, - говорится в статье. - Между тем, пакет государственной поддержки в условиях пандемии к настоящему моменту составляет менее 3% ВВП, что составляет лишь небольшую долю по сравнению с пакетами большинства развитых стран, и он ориентирован на крупные компании, а не на малые предприятия и семьи. (...) По словам экс-министра финансов Алексея Кудрина, без работы могут остаться 8 млн россиян. Поскольку две трети граждан не имеют сбережений, это может привести к реальным страданиям". "(...) Пандемия обнажает хроническое недофинансирование системы здравоохранения. Президент планировал удовлетворить требования россиян в отношении повышения уровня жизни, школ и здравоохранения с помощью дорогостоящих "национальных проектов", но рецессия затруднит их реализацию", - пишет редакция газеты. (...) Но даже сейчас вероятность того, что оппозиция "усилится настолько, что станет угрожать будущему Путина, невелика; россияне демонстрировали необычайную способность противостоять трудностям". "Тем не менее, попытка президента изменить правила, чтобы он мог баллотироваться на переизбрание в 2024 году, частично направлена на подавление маневров среди "элит", которые действительно удерживают его у власти. Олигархи и силовики, которые считают его своим гарантом, будут следить за признаками ослабления его власти. Даже если маловероятно, что он захочет заключить мир на Украине - его флагманский внешнеполитический проект последних лет - его внутренние проблемы, возможно, гарантируют, что Путин не будет предпринимать никаких дальнейших экспансионистских действий в обозримом будущем", - заключает редакция. Источник: Financial Times