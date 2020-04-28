Билл Гейтс: "Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через один-два года"

В интервью Le Figaro миллиардер-филантроп Билл Гейтс признал, что в 2015 году он "действительно выступил на конференции и предсказал пандемию, а также подробно описал в журнале New England Review of Medicine меры, которые должны были быть предприняты для того, чтобы к ней подготовиться". "Идея состояла в том, чтобы, когда придет время, быть готовыми к быстрому наращиванию наших возможностей для тестирования и вовлечения в это дело индустрии, чтобы она могла быстро создать необходимую терапию, а затем вакцину. Но в конечном счете сделано было очень мало, - подчеркнул Гейтс. - Два фонда, Wellcome Trust и Gates Foundation, а также ряд штатов пожертвовали небольшую сумму Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI), которая инвестировала в отдельные исследования по разработке вакцин, которые мы считаем очень перспективными не только для преодоления этой пандемии, но и для излечения других болезней. Но многое еще предстоит сделать".

"Сегодня мы терпим поражение, затронувшее весь мир, оно несет много страданий и экономических потерь, - указывает Гейтс. - В Фонде Билла и Мелинды Гейтс мы проводим различные экспертизы, которые помогают оценить платформу вакцин и то, как следует взаимодействовать с частным сектором, чтобы содействовать распознаванию среди сотен вакцин, находящихся в стадии разработки, тех, которые следует разрабатывать в больших масштабах". По его словам, "(...) абсолютно необходимо работать над методами лечения, которые намного проще ввести в действие, чем вакцины, потому что нет необходимости тестировать их в таком большом масштабе".

"(...) Одни методы лечения, которые находятся вверху списка, заканчиваются неудачей, однако всегда находятся такие, которые представляются многообещающими, как, например, использование гипериммуноглобулина, извлекаемого из крови выздоровевших пациентов и затем вводимого больным. Но чтобы мир вернулся к нормальному состоянию, нам понадобятся либо чрезвычайно эффективные методы лечения, либо вакцина. Вакцина очень важна, потому что, вероятно, именно с ее помощью мы вернемся к нормальной жизни", - рассуждает Гейтс.

"(...) Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через один-два года. Мы можем выйти из этого первого этапа, внедрив систему, которая будет функционировать без риска возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования, наблюдавшейся в начале эпидемии. С помощью систем тестирования и отслеживания мы сможем быстро определять области заражения и контролировать их. Но мы не вернемся к совершенно нормальной жизни, потому что люди будут очень обеспокоены возможностью заразиться и резко изменят свое поведение. Даже правительственные решения не вернут их на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцина сделали риск смертельного исхода остаточным", - утверждает миллиардер.

"(...) Быть страной, где разразилась эпидемия, очень сложно. С определенного момента Китай стал использовать очень жесткие методы, чтобы остановить вирус, и теперь он больше не является источником распространения инфекции, - говорит Гейтс. - Конечно, придет время для подведения итогов, но сегодня указывать пальцев на виновных - отнюдь не конструктивный подход. Наша экономика стоит на месте, мир страдает, приоритетом должно стать сотрудничество. (...) Этот вирус вызвал огромные разрушения в невероятных масштабах. Даже я, предвидевший пандемию такого типа, поражен масштабами ущерба (...)".

"Наш фонд служит для пожертвований, для спасения жизней, мы не зарабатываем на наших проектах, - поясняет он. - (...) Я больше не бизнесмен в том смысле, что быть бизнесменом - значит максимизировать свою прибыль. Я максимизирую количество спасенных или улучшенных жизней. С 2000 года мы и наши партнеры сократили число смертей от инфекционных заболеваний с 10 млн до 5 млн в год. Нашим критерием являются спасенные жизни. Я могу делать это, потому что трачу деньги, которые я заработал в течение своей предыдущей карьеры".

"(...) Если вы можете помочь вылечить рак, я думаю, что это будет восприниматься как доброе дело независимо от характера вашего правительства. Китай вносит крупный вклад в медицинскую науку, пусть он и не достиг уровня Соединенных Штатов. Перед лицом болезней мы все оказываемся в одной лодке. Когда у меня последняя стадии рака, я не стану размышлять о том, что таблетки, которые я принимаю, поступают из страны, чья политическая система мне не нравится. Мы должны приветствовать тот факт, что мир все больше умнеет и что разные страны совместно владеют информацией о коронавирусе. Потому что только так мы его победим", - утверждает Билл Гейтс.