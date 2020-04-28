Во Франции изучают вопрос о повторном использовании медицинских масок

"(...) Растущий мировой спрос, трудности в ускорении производства с соблюдением строгих стандартов качества: проблема обеспечения медицинскими масками еще далека от решения. Во Франции спрос вырос с 5 млн до 50 млн масок в неделю, и консорциум лабораторий и производителей под эгидой Национального научно-исследовательского центра (CNRS) и Французской комиссии по атомной энергии (CEA) пустился в гонку по поиску наилучшего способа повторно использовать эти маски", - пишет Le Figaro.

"(...) До нынешнего кризиса в области здравоохранения ни один метод повторного использования не был утвержден, - говорится в статье. - Теперь французский консорциум должен достичь трех целей, как объяснила Лоранс Ле Кок, преподаватель-исследователь из университета IMT Atlantique, которая участвует в проекте: "Мы должны определить, позволяет ли тестируемая обработка избавиться от вируса, а также от других микроорганизмов, которые можно обнаружить в больничных условиях, таких как бактерии. После того, как маски будут обработаны в лаборатории, мы оценим их эксплуатационные характеристики: не нарушена ли целостность конструкции, сохранились ли волокна, пригодны ли они для вдыхания; сохранили ли они свои фильтрационные характеристики, чтобы оставаться эффективным и хорошо защищать от присутствующих в воздухемикроорганизмов. Еще мы должны протестировать количество возможных процедур".

"Столкнувшись с неотложной необходимостью борьбы с Covid-19, не все страны движутся с одинаковой скоростью. Уже месяц назад американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало разрешение на использование нескольких систем дезинфекции, включая обработку парами перекиси водорода. Некоммерческая исследовательская организация Battelle Memorial Institute, чья технология получила одобрение, утверждает, что она может очистить одну и ту же маску до двадцати раз без ухудшения ее эксплуатационных характеристик", - отмечает автор статьи Анн-Лор Фремон.

"Во Франции это, вероятно, займет несколько недель, - указывает издание. - Филипп Синкин, профессор Университета Гренобль Альпы, а также практикующий врач больницы Гренобльского университета, объединил команды, участвующие в консорциуме: "В настоящее время мы готовим досье для проверки протоколов, которые кажутся нам наиболее эффективными, на группе людей (которые не подвергаются непосредственному воздействию вируса) - они носят обработанные маски от 3 до 10 раз".

"(...) Французские исследователи из консорциума продвигаются вперед в рамках предписанной им нормативной базы. В настоящее время предпочтение отдается нескольким способам, таким как процедура сухого тепла - нагрев выше 100 градусов - для обеззараживания хирургических масок. Получены также "очень хорошие результаты при стерилизации в автоклаве", отмечает Лоранс Ле Кок. Эта процедура, уже используемая в больницах, позволяет производить влажное тепло под давлением. Она может быть быстро реализована, если получит одобрение со стороны Национального агентства по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM)", - уточняет журналистка.

"Исследователи также рассматривают возможность дезинфекции посредством облучения гамма- и бета-лучами, что сопряжено с внедрением специфического процесса сбора, обеззараживания и перераспределения, - указывает Le Figaro. По мнению профессора Синкина, "промышленными методами такого типа мы могли бы обрабатывать миллион масок в день".