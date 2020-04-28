Америка растревожила осиное гнездо в Арктике

"США анонсировали предоставление финансовой помощи Гренландии. Они не хотят упустить свои шансы в Арктике, где мощно вооружается Россия и сильно стремится к влиянию Китай. Этот жест некоторые считают провокационным не только в Москве и Пекине, но и в Копенгагене", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Купить Гренландию, как непринужденно заявил он прошлым летом международному сообществу, американский президент Трамп не смог. Однако с помощью финансовой помощи этой во многом автономной территории Датского королевства Вашингтон пытается другим способом обосноваться на арктическом ледниковом острове. Хотя речь идет для небольшой для США суммы в 12 млн долларов, она довольно внушительна для бюджета Гренландии", - отмечает автор статьи Рудольф Херманн.

"Незадолго до официального подтверждения сотрудничества в середине прошлой недели американский посол в Дании Карла Сэндс в комментарии для интернет-издания Altinget раскритиковала Россию за агрессивное поведение и масштабное наращивание вооружения в арктическом регионе. Кроме того, Сэндс обвинила Китайскую Народную Республику в том, что она все больше продвигается в Арктику, чтобы реализовывать там свои корыстные экономические интересы и пропагандировать авторитарные, чуждые свободе ценности", - передает издание.

"Своей финансовой активностью в Гренландии США, по словам Сэндс, стремятся продвигать концепцию Арктики, основанную на прозрачности и демократических ценностях".

"При этом Гренландия важна для США не в последнюю очередь по военно-стратегическим соображениям, - указывает автор статьи. - Авиабаза Туле на севере острова является важной частью радиолокационной системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Из-за развития Россией своих военно-воздушных баз на севере, а именно базы "Нагурская" в Арктике, база Туле стала более уязвимой".

"Для политических наблюдателей за арктическим регионом инициатива Америки в отношении Гренландии является логичным шагом, так как США в настоящий момент значительно отстают от России и Китая в том, что касается развития военной и гражданской инфраструктуры на Крайнем Севере. Особенно вопиющим является отставание Америки в военно-морской сфере. Россия и Китай собираются заметно расширить свой и без того превосходящий ледокольный флот", - говорится в статье.

Россия отреагировала на заявления Карлы Сэндс раздраженно. "США стремятся к господствующему положению в арктическом регионе и делают ставку на политику конфронтации, написал посол России в Дании Владимир Барбин в статье для газеты Politiken. Как сказал датский эксперт по внешней политике Ханс Моуритцен в интервью телекомпании DR, этот обмен упреками сигнализирует об ухудшении климата политики безопасности на севере. Это в свою очередь представляет проблему для Дании; тем более что сегодняшнее дипломатическое противоборство развертывается на ее территории".

Впрочем, инициатива США вызвала сомнения и в Дании. "По словам министерства иностранных дел в Копенгагене, (...) речь идет о согласованных обеими сторонами действиях. Однако представители оппозиции видят в этом попытки Вашингтона подорвать сплоченность королевства. Так, депутат парламента Расмус Ярлов заявил об "абсолютно неприемлемых действиях", - передает Neue Zürcher Zeitung.