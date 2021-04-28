Бытовые аэрозоли, включая дезодоранты и чистящие спреи, выделяют больше вредных химических веществ, чем весь транспорт Великобритании

"Бытовые аэрозоли выделяют больше вредных летучих органических соединений (ЛОС), чем все автомобили в Великобритании, говорится в новом исследовании. В 2017 году в Великобритании из аэрозолей было выделено около 60 тыс. тонн ЛОС, но лишь около 30 тыс. тонн выборов были связаны с британскими автомобилями, работающими на бензине. Но даже с учетом всех видов автомобильного транспорта в стране - не только автомобилей, но и мотоциклов, фургонов, грузовиков и автобусов - аэрозоли по-прежнему выделяют больше ЛОС, утверждают эксперты", - сообщает Daily Mail.

"Летучие органические соединения представляют собой большую группу химических веществ с запахом, многие из которых выделяются при использовании моющих и косметических средств, сжигании топлива и приготовлении пищи. Воздействие некоторых ЛОС связывают с хроническими последствиями для здоровья, включая заболевания легких, повреждение печени и почек, нервные расстройства и рак. При воздействии солнечного света ЛОС также соединяются с оксидами азота, вызывая смог, который сам по себе вреден для здоровья человека и повреждает посевы и растения. Эксперты призывают общественность, политиков и производителей перейти от аэрозолей к широко доступным альтернативам", - говорится в статье.

"Практически все потребительские товары на основе аэрозолей могут поставляться в неаэрозольной форме, например, в виде сухих или шариковых дезодорантов, брусков полироля, а не спрея, - указывает автор исследования профессор Аластер Льюис с химического факультета Йоркского университета. - Внесение лишь небольших изменений в то, что мы покупаем, могло бы существенно повлиять на качество воздуха как на улице, так и в помещении, но относительно незначительно повлиять на нашу жизнь".

"В исследовании представлены глобальные оценки содержания ЛОС в аэрозолях, основанные на широком спектре различных источников. "В некоторых странах, например в Великобритании, у нас есть отчеты ассоциаций производителей, в которых приводятся данные о продажах, а затем данные о выбросах, которые передаются в правительственную и международную экологическую отчетность", - сообщил профессор Льюис Daily Mail.

"Затем мы объединяем эти данные с лабораторными, чтобы трансформировать продажи в тонны выбросов".

"В 2017 году в Великобритании 6,1% антропогенных выбросов ЛОС были связаны с аэрозолями по сравнению с 2% в 1990 году", - говорится в статье.

"ЛОС, которые в настоящее время используются в аэрозолях, менее опасны, чем озоноразрушающие хлорфторуглероды (ХФУ), которые они заменили в 1980-х годах. ХФУ, которые классифицируются как галогеноуглероды, повреждают защитный озоновый слой Земли, который защищает нас от вредных ультрафиолетовых лучей, генерируемых Солнцем. Опасность ХФУ была признана, и в 1987 году был согласован Монреальский протокол, что привело к их поэтапному отказу от них, а недавно и появлению первых признаков восстановления озонового слоя Антарктики. Однако в то время никто не ожидал такого большого роста мирового потребления аэрозольных продуктов (...)".

"В среднем, в странах с высоким уровнем дохода человек использует около 10 аэрозольных баллончиков в год, причем наибольший вклад вносят средства личной гигиены. Ежегодно объем выбросов, связанных с аэрозолями, в глобальном масштабе растет по мере роста экономики стран с низким и средним уровнем дохода и увеличения покупательной способности населения этих стран. Сейчас население мира использует огромное количество одноразовых аэрозолей - более 25 млрд баллончиков в год. По оценкам, это приводит к выбросу более 1,3 млн тонн ЛОС в атмосферу ежегодно и к 2050 году этот показатель может вырасти до 2,2 млн тонн".

(...) "В быту аэрозоли в основном используются в дезодорантах и спреях для тела, в лаках для волос, освежителях воздуха, полиролей для дерева, инсектицидах и чистящих средствах для духовки", - поясняет газета.

(...) "Исследователи полагают, что продолжающееся использование аэрозолей, когда существуют неаэрозольные альтернативы, часто обусловлено "сохранением прошлых потребительских предпочтений и привычек". Неаэрозольные альтернативы, которые можно легко применять в жидких или твердых формах, включают шариковый дезодорант, гель для волос, твердый полироль для мебели, лосьон для бронзирования и ароматизатор для комнаты", - говорится в публикации.

(...) "По словам профессора Льюиса, переходу от аэрозолей к их альтернативам могут способствовать маркировка потребительских товаров как приводящих к высоким выбросам ЛОС, что однозначно связывает это с ухудшением качества воздуха в помещении и на улице, как это уже было замечено ранее при успешной маркировке красок и лаков", - пишет издание. (...)