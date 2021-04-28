Человечество использует на 73% больше ресурсов, чем Земля производит за год

"Люди используют почти на 73% больше природных ресурсов, чем Земля производит за год, показало новое исследование. В новом докладе рассматривается дефицит "биопотенциала" мира - способности экосистемы генерировать природные ресурсы - по сравнению с человеческим потреблением. Если человечество продолжит использовать больше ресурсов, чем мировой биологический потенциал, естественный уровень ресурсов снизится и в конечном итоге будет израсходован", - сообщает Daily Mail.

"Исследователи из США и Шри-Ланки обнаружили, что богатые страны подпитывают проблему тем, что живут не по средствам - поглощают ресурсы и обрекают более бедное большинство людей на "экологическую бедность". Чтобы страна могла поддерживать свое население, ей необходимо либо иметь достаточно ресурсов, соответствующих оставляемому людьми экологическому следу, либо средства для закупки ресурсов у других стран", - говорится в статье.

"Исследователи установили, что в 1980 году мир использовал 119% своего годового биопотенциала. Но к 2017 году эта цифра увеличилась на 54%, что довело общий показатель до 173%. Это увеличение, согласно исследованию, связано с более богатыми странами с более высоким уровнем жизни, которым требуется больше ресурсов для поддержания такого образа жизни", - пишет газета.

"В исследовании, опубликованном в журнале Nature Sustainability, показано чрезмерное расходование биологического потенциала Земли на примере леса, который вырастает за 50 лет. Если в год будет вырубаться 2% леса, взрослых деревьев в лесу не станет за 25лет - и это то, что эксперты наблюдают в нашем реальном мире", - отмечается в статье.

Исследователи установили, что (...) в странах с более высокими доходами проживает 14% мирового населения, однако эти страны использовали 52% биопотенциала планеты.

"Страны с самым высоким уровнем дохода на душу населения также входят в число стран с самыми высокими потребностями в ресурсах на человека, зачастую намного превышающими то, что можно воспроизвести во всем мире", - пишут исследователи.

"Если бы у всех людей на Земле был средний материальный спрос жителей Дубая, Швейцарии, Гонконга или Сингапура, это потребовало бы биологического потенциала 5-ти, 6-ти, 2,8, 2,939 или 3,7 Земли соответственно", - добавляют они.

"Команда подчеркивает, что это "экологическое превышение" является препятствием на пути искоренения бедности во всем мире, - говорится в статье. (...)