Новая администрация Байдена сталкивается с увеличением числа чрезвычайных дипломатических ситуаций

"(...) Пока не разразился серьезный кризис, но напряженность нарастает. Внешняя политика Джо Байдена должна была стать полным разрывом с политикой Дональда Трампа. Новый президент пообещал успокоить союзников США, вновь подключиться к принципу многосторонности и поставить права человека в центр дипломатии США, сигнализируя миру о том, что эра изоляционизма закончилась, а автократическим режимам о том, что завершилась и эра снисходительности", - пишет журналист Le Figaro Адриан Жольмес.

"Хотя в первые несколько месяцев своего президентства Байден привел Соединенные Штаты обратно к более традиционной дипломатии, вернул Госдепартаменту его роль и восстановил мирные отношения с союзниками Америки, он еще не порвал со своим предшественником по всем вопросам", - говорится в статье.

"Стратегическое соперничество Соединенных Штатов с Китаем, которое в начале правления Трампа началось с коммерческого противостояния, а затем быстро ухудшилось с приходом пандемии Covid, продолжается и при его преемнике. Первый контакт между администрацией Байдена и китайскими дипломатическими чиновниками, состоявшийся в прошлом месяце в отеле Captain Cook в Анкоридже, оказался холодным. На агрессивную позицию китайцев новый госсекретарь Энтони Блинкен ответил надменной твердостью. Встреча продемонстрировала, что возврата к дотрамповской эпохе не будет, и что не только неудержимый предшественник Джо Байдена нес ответственность за растущее недоверие между двумя великими державами", - указывает автор статьи.

"(...) Байден идет по стопам своего предшественника и в Афганистане. Скептически настроенный по поводу военного вмешательства США в этой стране еще с тех пор, как он был вице-президентом Обамы, Байден объявил о полном выводе оставшихся войск США до 11 сентября. Он только отложил дату их отъезда, назначенную Трампом на 1 мая, на несколько месяцев, разделяя с ним свое намерение положить конец нескончаемой войне", - пишет Le Figaro.

"(...) На Ближнем Востоке Джо Байден не заявлял о своем намерении отменить некоторые решения Дональда Трампа, такие как перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Что касается палестинского вопроса, который отошел на второй план после сближения между Израилем и несколькими арабскими странами, Байден довольствовался объявлением о восстановлении части помощи палестинцам, приостановленной Трампом, в частности, из бюджета БАПОР, агентства ООН, созданного для помощи палестинцам", - говорится далее.

"(...) Предвыборное обещание Байдена быстро присоединиться к ядерной сделке с Ираном, разорванной его предшественником, пока не принесло больших успехов. Непрямые переговоры ведутся с другими сторонами, подписавшими соглашение 2015 года, в том числе с официальными лицами из Великобритании, Германии, Франции, Китая и России. Но результат остается неопределенным, а Тегеран до сих пор отказывался соблюдать старое соглашение без предварительного снятия санкций", - сообщает издание.

"Зато новый президент изменил свой подход к России. В то время как Трамп никогда не скрывал определенной симпатии к Владимиру Путину, Байден не пытался угождать российскому президенту", - отмечает автор.

"Вместо того, чтобы умиротворить отношения с Москвой, как пытались сделать некоторые из его предшественников, Байден выбрал язык твердости. Новый президент США намерен поддерживать если не дружеские, то ясные отношения с Россией, заявляя о том, что он готов сотрудничать там, где это возможно, но давая понять, что любые враждебные действия теперь будут иметь последствия", - указывает журналист.

"Он привел пример таких последствий, наложив две серии новых санкций и выслав российских дипломатов в ответ на крупномасштабную атаку российских хакеров на правительственные серверы США в конце 2020 года, получившую название SolarWinds, по имени компании, чье программное обеспечение послужило шлюзом для вмешательства России в избирательную кампанию США. Почти не предпринимая дипломатические меры предосторожности, Байден пошел на то, чтобы назвать Владимира Путина убийцей, и не побоялся гнева со стороны Кремля", - комментирует Жольмес.

"Признав геноцид армян, что было еще одним из его предвыборных обещаний, Байден также рискнул обидеть Турцию, хотя у президента Реджепа Тайипа Эрдогана были хорошие отношения с Трампом. Но напряженность в отношениях с этой страной-членом НАТО, которая становится все более проблематичным союзником, уже начала проявляться при его предшественнике, особенно после покупки Турцией российских зенитных ракетных систем", - напоминает издание.

"Заявленное Байденом намерение поставить права человека в центр своей внешней политики до сих пор оставалось в основном декларацией о намерениях. Президент США объявил, что он хочет организовать всемирный саммит за демократию для борьбы с коррупцией, авторитаризмом и нарушениями прав человека. Однако, осуждая китайские репрессии в Гонконге, притеснение уйгуров в провинции Синьцзян и угрожающее отношение Пекина к Тайваню, или беспокоясь о судьбе российского оппозиционера Алексея Навального, Байден поостерегся признавать то, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман несет прямую ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги, даже после того, как его собственные спецслужбы установили, что тот одобрил это убийство", - говорится в статье.

"Союзники США с облегчением встретили нового президента США, который оказался более учтивым, чем его предшественник, а также его возвращение к более многостороннему подходу во внешней политике. Но его заявления о великом возвращении американского первенства пока не увенчались успехом. Даже исторические союзники, такие как Франция, или страны, которые раньше полагались на альянс с США, например, Германия, уже при Трампе поняли, что их интересы не всегда будут совпадать с интересами Соединенных Штатов", - резюмирует Адриан Жольмес.