Россия усиливает свое влияние в Аргентине с помощью вакцины "Спутник V"

"(...) В наихудший момент пандемии, когда число случаев заболевания Covid-19 находится на пике, в Буэнос-Айресе объявили о том, что в июне Аргентина должна стать первой латиноамериканской страной, которая будет производить российскую вакцину "Спутник V" в рамках соглашения между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и аргентинской частной лабораторией Richmond, которая уже изготовила 21 тыс. доз. Теперь эта пробная партия пройдет контроль качества в российском институте имени Гамалеи, разработавшем вакцину", - пишет корреспондент Le Monde в Буэнос-Айресе Флора Жену.

"Мы полны энтузиазма. Это прекрасная возможность для продвижения борьбы с пандемией не только в Аргентине, но и в Латинской Америке", - радостно заявил во вторник, 20 апреля, президент Аргентины Альберто Фернандес (левоцентрист), ознаменовав новый этап дипломатических отношений с Россией, ставший более энергичным, чем когда-либо, в период пандемии. В тот же день министр экономики Аргентины Мартин Гусман завершил свою поездку по странам Европы в Москве - в центре разговоров был вопрос о вакцинах и о реструктуризации аргентинского долга перед МВФ - что стало сюрпризом, поскольку первоначально предусматривался тур, ограниченный четырьмя европейскими столицами, включая Париж", - говорится в статье.

"(...) Аргентина является первой латиноамериканской страной, одобрившей вакцину "Спутник V". В феврале в Москву отправился самолет для получения первых доз, - отмечает журналистка. - Об этом сообщалось с патриотическим акцентом, взлет самолета комментировался в прямом эфире по телевидению... Виктором Гуго Моралесом, тем самым журналистом, чьим голосом озвучивался гол Диего Марадоны в ворота Англии во время чемпионата мира 1986 года. "Мяч сейчас на нашем поле, чтобы мы стремились забить гол в России. (...) Полет в Москву, полет в жизнь", - воодушевленно говорил известный телеведущий, добавив: "Пусть те, кто думает о холодной войне, выбросят эту идею из головы! [Россия] - это капиталистическая страна!"

"С помощью вакцинной дипломатии Россия беспрецедентным образом усиливает свое влияние в Аргентине, которая является для нее входными воротами в Латинскую Америку, позволяя ей уравновесить влияние Соединенных Штатов", - анализирует Ариэль Гонсалес Леваджи, исследователь Центра международных исследований Католического университета Аргентины. Хуан Гонсалес, главный советник президента США Джо Байдена по Латинской Америке, посетивший Буэнос-Айрес в середине апреля, не преминул все раскритиковать в интервью аргентинской прессе: "Подобный вакцинный меркантилизм со стороны Китая и России является одним из путей приобрести влияние, но он не предлагает всеобъемлющего ответа на пандемию; того, что собираемся делать мы, в соответствии с международными стандартами".

"В отличие от европейских и американских обвинений после заключения в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального, Аргентина очень далека от комментариев по поводу нарушений прав человека, - пишет Le Monde. "Отношения должны быть абсолютно прагматичными, необходимо соблюдать тонкий баланс между ценностями и интересами", - утверждает Рикардо Лагорио, бывший посол Буэнос-Айреса в Москве (2017-2020 гг.), делая изворотливое заключение о том, что соглашения по "Спутнику V" "идут на пользу правам человека в Аргентине, потому что тем самым соблюдается право на здоровье".

"Закупка вакцин в России является частью логики отношений, сосредоточенных на области науки и технологий", - подчеркивает Бернабе Малакальса, исследователь международных отношений Национального совета научно-технических исследований (CONICET).

"(...) В настоящее время для крайне левого крыла правительства Аргентины президент России Владимир Путин представляет собой антизападные силы и альтернативу Соединенным Штатам", - считает Гонсалес Леваджи.

"Благодаря передаче технологий и национальному производству Аргентина также делает ставку на "Спутник V" как на трамплин к достижению регионального влияния путем экспорта этой вакцины в Латинскую Америку", - отмечает Флора Жену.

"(...) Если аргентинской лаборатории удастся соблюсти сроки и ускорить вакцинацию, которая пока еще медленно разворачивается в стране, "это может положительно повлиять на имидж и укрепить легитимность отношений России с Аргентиной", - предполагает Малакальса. Тогда, по мнению Гонсалеса Леваджи, возникнет вопрос о "долге благодарности". "Как Аргентина будет его выплачивать? Возникает мысль о различных российских предложениях, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, в частности, энергетические проекты или продажа военной техники", - отмечает последний.