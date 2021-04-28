"Иранцы пока не готовы говорить с американцами напрямую"

"В пятизвездочных отелях на венской Рингштрассе сейчас проходят, пожалуй, самые трудные переговоры в мировой политике, - пишет немецкий журнал Der Spiegel. - Дипломаты из США, Ирана, России, Китая, Великобритании, Франции и Германии пытаются спасти ядерное соглашение, которое их страны подписали в австрийской столице в 2015 году".

"Благодаря так называемой ядерной сделке Иран должен был ограничить свою ядерную программу Ирана исключительно гражданскими целями и получить за это вознаграждение в виде экономических льгот. Однако бывший президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке расторгнул соглашение в 2018 году - этот шаг теперь хочет отменить его преемник Джо Байден".

"Взамен Байден поставил условие, чтобы иранская сторона снова строго соблюдала все условия соглашения. Тегеран, в свою очередь, требует, чтобы Вашингтон отменил санкции, введенные при Трампе. Несмотря на то, что прямые переговоры между враждебными государствами еще не состоялись, некоторые из участников уверены в успехе", - говорится в публикации.

Со стороны России переговоры ведет опытный дипломат Михаил Ульянов, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене. В интервью Der Spiegel он рассказал о достигнутых в Вене успехах, а также о том, почему он гордится ролью Москвы на Ближнем Востоке.

"Я придерживаюсь осторожного оптимизма, но здесь я могу выразить только свое личное мнение. Разумной альтернативы успешному завершению переговоров нет. Ведь Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA ) имеет большое значение: она вносит решающий вклад в предотвращение дальнейшего распространения ядерного оружия по всему миру, помогает снизить напряженность в регионе Персидского залива, а также облегчает страдания иранского населения, которые в настоящее время вызваны экономическими санкциями", - отметил дипломат.

По словам Ульянова, "весьма крупное препятствие было устранено практически в начале переговоров, это была идея о "ядерной сделке плюс", которая некогда была предложена министром иностранных дел Германии: Иран должен был не только вернуться к соглашению 2015 года, но и ограничить свою ракетную программу, а также сократить поддержку региональных вооруженных формирований вроде "Хезболлы".

"Это было совершенно нереалистично и контрпродуктивно, - указал собеседник издания. - (...)В конце концов, контроль над ядерной программой Ирана - это нечто совершенно иное, чем разработка ракет и вопрос региональной безопасности. После завершения на прошлой неделе второго тура переговоров у меня сложилось впечатление, что сейчас всем сторонам абсолютно ясно, что нашей целью может быть только восстановление первоначального соглашения. Без каких-либо дополнений или упущений".

Говоря о том, усложняют ли переговоры санкции, введенные против Ирана при Трампе, Ульянов отметил: "Иранцы говорят о 1,5 тыс. или 1,6 тыс. санкциях. Наверное, американским коллегам действительно не так просто точно установить и оценить все эти меры. Они представили три разных списка и уже публично рассказали о них. Первым из них является "зеленый" список санкций, которые должны быть отменены. Затем красный список санкций, которые Вашингтон хочет сохранить. Наконец, желтый список санкций, которые могут быть предметом переговоров. Эти списки помогут иранцам дать четкие ответы".

По мнению дипломата, на текущем этапе обсуждений прямые переговоры между делегациями Тегерана и Вашингтона не состоятся в ближайшее время. "Иранцы сильно пострадали от политики "максимального давления" со стороны предыдущего правительства США, - пояснил он. - Они пока не готовы говорить с американцами напрямую. Будут ли они готовы сесть с ними за один стол переговоров позже, например, если в ходе дальнейших переговоров возникнут серьезные проблемы, покажет время".

Ульянов считает возможным, что переговоры могут успешно завершиться без личной встречи между иранцами и американцами. "Как только JCPOA будет восстановлен и Соединенные Штаты вновь станут страной-участницей соглашения, обе стороны автоматически будут общаться друг с другом, поскольку затем они будут встречаться на регулярно проводимых обсуждениях стран, подписавших договор, - добавил дипломат.

Говоря об увеличении Ираном обогащения урана до 60%, Ульянов указал: "Если мы добьемся успеха, все эти нарушения ограничений останутся в прошлом. В том, что происходит на иранских ядерных объектах в настоящее время, есть и политическая сторона: иранцы подвергаются провокациям, в последний раз провокацией стал взрыв на их ядерном комплексе в Натанзе. Провокацией также было убийство в ноябре одного из их важнейших ученых-ядерщиков".

Собеседник издания выразил сожаление по поводу противостояния соглашению Израиля. "У нас хорошие отношения с Израилем на многих уровнях, мы понимаем и уважаем точку зрения Израиля. Однако мы считаем, что резко отрицательная позиция по отношению к JCPOA не является разумной. Наоборот, мы убеждены, что ядерная сделка отвечает интересам Израиля и других соседей Ирана. Ведь она обеспечивает исключительно мирную направленность ядерной программы Ирана. Иногда кажется, что целью израильской политики является прекращение всей ядерной деятельности в Иране. Это невозможно, потому что иранцы имеют право на мирное использование ядерной энергии", - подчеркнул собеседник издания.

Говоря о роли России на Ближнем Востоке, Ульянов отметил, что "абсолютно не понимает" критику в адрес действий Москвы в Сирии. "Я горжусь стабилизирующей ролью, которую Россия играет в Сирии. Мы сотрудничаем с правительством, мы ведем переговоры с оппозицией. Именно благодаря России Сирия не стала второй Ливией, субъектом без государственного порядка. Почему Запад критикует нас? Возможно, потому что завидует нашему успеху. Возможно, также потому, что целью западной политики была смена режима в Дамаске. Мы в России не любим никаких смен режима, мы не играем в эти игры", - заявил дипломат.

"Что касается отношений между Россией и Западом, то здесь я не очень оптимистичен. Есть одна известная шутка: когда мы думали, что достигли дна, снизу постучали. Нечто подобное может произойти и с нами", - сказал Ульянов.