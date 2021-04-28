Команде Навального запрещают работать

"Алексей Навальный сидит в тюрьме - а власти громят его организации. Еще до того, как московский суд рассмотрит дело об абсурдном обвинении в "экстремизме", офисам оппозиционера запрещают работать", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"В зеленых полиэтиленовых пакетах юристы Алексея Навального выносили документы из Московского городского суда - десять килограммов, и это была только часть. Это были лишь те документы, доступ к которым открыли власти. Есть еще четыре с половиной тома засекреченных документов и информации, с которыми можно будет ознакомиться только в суде, которые нельзя копировать или фотографировать, сообщил Иван Павлов, юрист и руководитель правозащитной организации "Команда 29".

"Именно в "экстремизме" обвиняет московская прокуратура организации Навального. (...) Прокуратура говорит о "дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", осуществляемой" под прикрытием либеральных лозунгов", о конституционном перевороте путем "цветной революции". Чем ведомство обосновывает эти обвинения, до сих пор неизвестно", - отмечают журналисты Кристиан Эш и Кристина Хебель.

"Суд над организациями Алексея Навального пройдет без публики, за закрытыми дверями. В материалах дела якобы содержится государственная тайна. (...) Прокуратура начала действовать еще до фактического начала судебного разбирательства: она уже заранее запретила работу офисов Навального", - говорится в статье.

"Ранее структуры Навального уже пережили несколько жестких ударов - но пока не подвергались запрету, - отмечает издание, напоминая о деле о клевете на кремлевского бизнесмена Евгения Пригожина, внесении "Фонда по борьбе с коррупцией"* в реестр иностранных агентов и уголовном деле об отмывании денег. - (...) Теперь с обвинениями в экстремизме российское руководство заходит гораздо дальше. У команды Навального и его организаций не остается шансов продолжать свою деятельность в рамках закона".

"Если фонд и его филиалы будут признаны "экстремистскими" - а этого ожидают все соратники оппозиционера, - то это повлечет за собой далеко идущие последствия: любая деятельность и любое участие в ней будут незаконными - даже пожертвования, от которых зависят организации. На сторонниках кремлевского критика будет поставлено клеймо преступников", - указывает Der Spiegel.

"Многие считают, что это только начало - осенью предстоят парламентские выборы. "Скоро всех оппозиционеров, всех нас объявят врагами народа", - сказала 40-летняя участница акции протеста в поддержку Навального в Москве в среду - озвучив тем самым мысли многих окружавших ее людей. По ее словам, в России наступают все более мрачные времена".

"Основанием для текущих действий против организации Навального является российское законодательство 2002 года о противодействии экстремизму, которое очень широко определяет понятие "экстремистской деятельности", включая в него, например, "разжигание социальной вражды" или "пропаганду религиозной исключительности".

"Ранее закон применялся к радикальным националистам и исламистам, но уже был использован и в отношении умеренных и ненасильственных организаций, - пишет издание. - Так, "Свидетели Иеговы"** считаются в России "экстремистами" с 2017 года; по данным религиозной общины, в настоящее время 61 член организации находится в заключении, еще 33 - под домашним арестом".

"Оппозиционная "Национал-большевистская партия"** покойного левого националиста Эдуарда Лимонова была запрещена как экстремистская уже в 2007 году, затем ее членами была учреждена партия "Другая Россия", существующая с тех пор в тени".

"Навальному и его соратникам реорганизация не поможет, предупреждает исследователь экстремизма Александр Верховский. Новая деятельность может быть квалифицирована властями как "продолжение" деятельности запрещенной организации. "В конечном итоге все зависит от того, на какой риск готовы пойти сторонники", - говорит эксперт".

"Они уже отреагировали: еще в понедельник штабы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске объявили о закрытии своих офисов, за ними последовали и другие. Законных способов продолжать работу просто нет, сказал в разговоре с Der Spiegel один из сотрудников".

"Глупо ввязываться в бой, который не выиграть. Надо поберечь людей", - написал в Facebook Сергей Бойко, руководитель команды Навального в Новосибирске, (...) добавив, что "тактическое отступление - годный способ перегруппироваться".

"Другие не столь оптимистичны: они ушли в тень, скрываются, некоторые находятся за границей - из-за страха ареста. Не все сотрудники, вероятно, готовы продолжать работать на антикоррупционный фонд Навального из-за рубежа. Слишком велик риск, что они больше не смогут вернуться на родину в Россию, где им, возможно, будет угрожать арест и судебные процессы", - пишет Der Spiegel.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

** - организация, запрещенная в РФ