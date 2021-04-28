Большая бургер-катастрофа

"Возможно, в прошлую пятницу у некоторых зрителей Fox News стейк рибай встал поперек горла от шока, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - В обеденное время их любимый канал преподнес им зловещие кадры о предполагаемых планах Байдена по спасению климата: Байден якобы хочет потребовать от американцев сократить потребление говядины на 90%. То есть каждому человеку будет разрешено съедать только два килограмма говядины в год. Другими словами, максимум "один бургер в месяц".

"Проблема в том, что Байден в своем амбициозном климатическом плане даже не намекал на ограничение потребления мяса и вообще продуктов питания, а история вымышленная", - отмечает издание.

"Этот случай напоминает скандал вокруг мнимого требования "зеленых" проводить вегетарианский день в столовых, которое они якобы выдвинули во время избирательной кампании в 2013 году. Тогда газета Bild превратила предложение о регулярном проведении в столовых дня без мяса в заголовок "Зеленые" хотят запретить нам есть мясо!". Но о запрете мяса не думали ни "зеленые" тогда, ни Джо Байден сейчас", - говорится в статье.

В понедельник ведущий Fox News Джон Робертс признал ошибку в своей передаче America Reports, однако запрет бургеров уже стал трендовой темой в соцсетях. "Губернатор Техаса, республиканец Грег Эбботт опубликовал в "Твиттере" изображение Fox News, заявив: "В Техасе такого не будет!". Депутат Конгресса и сторонница Трампа Лорен Боберт написала в "Твиттере": "Почему бы Джо не убраться с моей кухни?". Сын Трампа Дональд Трамп-младший похвастался, что только накануне съел два килограмма говядины. Это, конечно, не здоровое питание, но его сообщение понравилось более чем 33 тыс. пользователей", - передает Süddeutsche.

Новостями о бургерах были удивлены и ученые из Мичиганского университета. "Их университет был назван Fox News источником вводящей в заблуждение информации, которой с пятницы поделились в соцсетях миллионы людей. В январе 2020 года исследователи университета действительно опубликовали исследование о взаимосвязи питания и выбросов парниковых газов, но оно не имело никакого отношения к планам Байдена по спасению климата".

Результаты исследования связал с политикой Байдена британский таблоид Daily Mail, статью которого под заголовком "Как климатический план Байдена может привести к тому, что вы будете есть только один бургер в месяц" канал Fox News затем превратил в "требования Байдена", поясняет издание.

"Администрация Байдена тем временем попыталась противодействовать ложной информации. Руководитель аппарата Байдена Рональд Клейн опубликовал в "Твиттере" сообщение CNN под заголовком: "Нет, Байден не пытается заставить американцев есть меньше красного мяса". А Белый дом разослал архивные фотографии, на которых Байден с большим энтузиазмом жарит котлеты для бургеров".

Несмотря на то, что Fox News признал свою ошибку, история о бургерах, вероятно, останется предметом обсуждений. "В этом и заключается дилемма, которую несет в себе фейковая информация, сказал бывший советник Обамы Дэн Пфайфер в интервью The Washington Post: "Если ты реагируешь на нее, то рискуешь тем, что дополнительно подпитываешь эту историю".

"Между тем в ресторане Белого дома White House Mess бургер по-прежнему присутствует в меню, - пишет Süddeutsche Zeitung в заключение. - Заказать его можно по выгодной цене. Говорят, бургер West Wing Burger с салатом, помидорами, луком и маринованным огурцом можно купить за 7 долларов. А бургер на один доллар дороже будет еще и с сыром".