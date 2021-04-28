Сначала легкие симптомы, затем долгая болезнь

"Все больше исследований во всем мире посвящаются долгосрочным последствиям заражения коронавирусом. Они показывают: симптомы могут сохраняться месяцами, а риск смерти возрастает - даже после легкого течения болезни", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Результаты исследований весьма различны и их трудно обобщить, поскольку число участников зачастую невелико, а период наблюдения часто составлял всего несколько недель. В первые месяцы пандемии основное внимание уделялось пациентам с Covid-19, которым пришлось лечиться в условиях больницы".

"Так, исследование, проведенное в Англии, показало, что почти треть всех госпитализированных пациентов с Covid-19 повторно поступали в больницу в течение пяти месяцев после выписки, а 12% умерли за этот период. Также и в длительном исследовании, проведенном в Китае, 76% пациентов с Covid-19 через шесть месяцев после госпитализации все еще сообщали, что страдают как минимум от одного симптома заболевания. Особенно частыми симптомами были утомляемость и мышечная слабость", - говорится в статье.

"В то время как то, что после тяжелого течения Covid-19 могут потребоваться месяцы для полного выздоровления и нанесенный здоровью ущерб может сохраниться, кажется логичным, то сейчас внимание ученых привлекает другая группа: пациенты, чье заболевание Covid-19 изначально протекало в легкой форме и им не требовалась госпитализация".

"Так, все больше исследований показывают, что у некоторых из этих пациентов симптомы также сохраняются в течение нескольких месяцев, а в некоторых случаях даже усугубляются. Насколько велико число людей, страдающих от "долгого ковида", можно оценить лишь приблизительно. Ларс Шааде, вице-президент Института Роберта Коха, недавно отмечал, что они составляют 10% от числа всех пациентов".

"Новые данные были представлены и в масштабном исследовании, проведенном в США и опубликованном в научном журнале Nature. В нем ученые из Медицинской школы при Университете Вашингтона в Сент-Луисе изучили состояние более 73 тыс. ветеранов США в первые шесть месяцев после заражения коронавирусом. Все они испытывали легкие или умеренные симптомы, и никому из них не потребовалось лечение в больнице. Исследователи сравнили смертность среди людей, перенесших коронавирус, и риск развития у них определенных осложнений с данными почти 5 млн американских ветеранов, которые не заражались вирусом Covid-19. Хотя это, вероятно, самое крупное на сегодняшний день исследование последствий коронавирусной инфекции после легкого ее течения, выборка участников не является репрезентативной для всего населения. Обе группы состояли почти исключительно из мужчин, а средний возраст составлял чуть более 60 лет".

"Тем не менее, результаты исследования дают представление о том, какие последствия может иметь даже легкое течение коронавирусной инфекции: согласно исследованию, у тех, кто переболел коронавирусом, в течение шести месяцев после заражения риск смерти был на 60% выше, чем у людей, не болевших Covid-19. Также и риск возникновения других заболеваний был значительно выше у людей, перенесших Covid-19, чем в контрольной группе", - отмечает издание.

"Независимо от того, на какие симптомы обращали внимание исследователи, все они встречались значительно чаще в группе людей, переболевших коронавирусом. По данным исследования, у них особенно высок был риск развития респираторных заболеваний, но и заболевания нервной системы, психики, нарушения обмена веществ или сердечно-сосудистые проблемы диагностировались у них значительно чаще, чем у людей, не имевших диагноза Covid-19. Согласно исследованию, пациенты, переболевшие коронавирусом, также часто в течение длительного времени принимают лекарства - обезболивающие, антидепрессанты или препараты, понижающие кровяное давление", - передает Süddeutsche Zeitung.