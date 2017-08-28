Глава МИД Германии: "Мартин Шульц - именно тот кандидат на пост федерального канцлера, который нужен СДПГ"

В интервью Bild министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль объясняет, почему экс-глава Европарламента Мартин Шульц является для социал-демократов лучшим кандидатом на выборах в Бундестаг, а также комментирует свою встречу с Путиным в Санкт-Петербурге в начале июня.

"Будущее нашей страны, наших детей и внуков связано с единой Европой. Ангела Меркель и Вольфганг Шойбле (министр финансов ФРГ. - Прим. ред.) определенно многого добились в прошлом. Однако оба способствовали расколу Европы: Меркель - своей миграционной политикой, Шойбле - финансовой и экономической политикой. И теперь мы сталкиваемся с последствиями". В то же время "Мартин Шульц возглавлял Европарламент, и он понимает, что единая Европа - в списке приоритетов Германии", сказал Габриэль.

Исход выборов совсем не предрешен, уверен он. "К сожалению, сегодня усиливает свои позиции праворадикальная "Альтернатива для Германии". Политика АдГ представляет угрозу миллионам рабочих мест в Германии. Они позиционируют себя как выразители интересов нации, однако на деле их позицию можно назвать антигерманской. Подавляющее большинство граждан нашей страны - мирные и трудолюбивые люди. АдГ хочет натравить людей друг на друга. И ни одна другая партия не выступает против такого развития ситуации больше, чем СДПГ, - в силу своей истории, - заявил Габриэль. - СДПГ, ХДС, СвДП, Зеленые и Левые также допускают ошибки, однако все они выступают, в отличие от АдГ, за мирную и достойную Германию".

Отвечая на вопрос журналистов о том, "кто хуже из трех политиков: Путин, Трамп или Эрдоган", Габриэль сказал, что "их всех роднит одно: они считают, что сосуществование людей и народов основывается прежде всего на борьбе. На передний план выходит не справедливость и сила закона, а право сильнейшего. (...) Наибольшая угроза - то, что и США взяли эту стратегию на вооружение, поскольку сила закона до сих пор всегда была основной силой Запада. Если США будут отходить от этого принципа, это ослабит Запад в целом".

"На самом деле, между Западом и Россией уже давно воцарился новый ледниковый период. С точки зрения России, Европа и НАТО все ближе подбирается к ее границам. Россия, нарушив международное право и аннексировав Крым, а также начав войну на Украине, выступила против основополагающей договоренности, которая в 1970-е годы стала началом конца периода холодной войны. Это Хельсинкские соглашения, согласно которым европейские страны обязались не нарушать силой границы в Европе. Какие бы ошибки страны НАТО ни допускали в отношении России, интервенции, противоречащей нормам международного права, нет прощения", - сказал собеседник издания.

По мнению вице-канцлера, с приходом Дональда Трампа будет закручиваться спираль вооружений - как Россия, так и США думают об их наращивании. "Европа снова может стать плацдармом для ядерных ракет. Канцлер от ХДС молчит на эту тему. Это неправильно. Германия должна мужественно говорить об этом. Мы должны оставаться мирной нацией и противостоять этому безумию - в этом Мартин Шульц, кандидат от СДПГ, полностью прав".

Габриэль выступает за новую политику разрядки в отношении России, которая подразумевает два основных пункта: "Россия должна добиться установления реального перемирия на востоке Украины и отвода тяжелых вооружений - только в таком случае возможна постепенная отмена антироссийских санкций. А Германия и Европа должна выступить с новыми предложениями относительно контроля над вооружениями и ядерным оружием".

"Вы от меня не услышите ни одного плохого слова о Герхарде Шредере", - ответил Габриэль на вопрос Bild относительно возможного назначения экс-канцлера в совет директоров российского нефтяного концерна "Роснефть".

"Можно по-разному относиться к этому назначению. Но то, как ведет дебаты на эту тему ХДС/ХСС, для меня выглядит отталкивающе нечестным", - сказал Габриэль. (Представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт попросил Габриэля прокомментировать встречу в Санкт-Петербурге в начале июня, в которой принимал участие и Шредер, делая акцент на том, не пересекались ли личные интересы экс-канцлера и должностные полномочия главы МИДа. - Прим. ред..) "Если на то пошло, ХДС/ХСС не имеет ничего против, когда Шредер задействует свои хорошие контакты с Путиным и содействует освобождению пленных из рук пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Но когда речь заходит о выпадах против СДПГ в рамках предвыборной кампании, то все меняется", - посетовал министр.

По словам министра, на встрече речь шла о ситуации на востоке Украины и о целесообразности ооновской миссии в регионе. "Обсуждались также интересы Германии в том, что касается заказов и рабочих мест. Я был бы плохим министром, если бы не осознавал задачи представлять прежде всего интересы своей страны. То, что потом к разговору присоединился Шредер, меня только порадовало", - заметил Габриэль.