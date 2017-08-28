Российские маневры на Западе

"Сентябрь на восточном фронте Европы будет жарким. И речь не о погоде. В течение недели в середине месяца Россия проведет самые масштабные военные учения за последние 30 лет, впечатляющее развертывание оперативного потенциала между Россией, Белоруссией и российским анклавом Калининград, которое вызывает волнение в странах восточного фланга НАТО и за которым командование альянса следит с беспокойством", - пишет Паоло Валентино в итальянской газете Corriere della Sera.

Учения "Запад-17" являются источником тревоги для западных союзников не столько из-за своих масштабов (вызвавших много споров), сколько на фоне растущего напряжения между Москвой и Вашингтоном, которое началось в 2014 году с украинским кризисом и обострились из-за новых санкций, наложенных Конгрессом США, отмечает автор. "Отсутствие контактов, которое в значительной мере наблюдается между двумя военными контингентами на восточном фланге НАТО, делает более вероятными непреднамеренные столкновения", - говорится в статье.

"По западным оценкам, к учениям могут быть привлечены до 100 тыс. человек, если учитывать логистическую поддержку, - сообщает журналист. - Москва сохраняет неопределенность касательно цифр, но указывает на гораздо более скромные размеры. По мнению Игоря Сутягина, эксперта по вооружениям и российского диссидента, который с 2010 годы проживает в Лондоне, "более реалистичная цифра - 18 тыс. солдат". Расчеты, которые дают 60 или 100 тыс., включают учения гражданской обороны, которые пройдут далеко от границы".

По одной из выдвигаемых теорий, российские войска останутся в Белоруссии и по окончании маневров, но, согласно Майклу Кофману из Центра военно-морского анализа США, "ничто не подтверждает такой сценарий", передает автор. Кофман считает, что "Учения "Запад" не являются ни наступательными, ни оборонительными, это стресс-тест военного потенциала Кремля и его представлений о продвинутой обороне". По словам эксперта, парадокс состоит в том, что, "хотя НАТО справедливо обеспокоено развертыванием российских сил на своих границах, Запад должен подходить к этим учениям как к возможности подтвердить или опровергнуть нынешние тезисы североатлантической стратегии сдерживания Москвы".