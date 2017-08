28 августа 2017 г. Бетси Вудруфф | The Daily Beast Как вашингтонские лоббисты помогли Полу Манафорту укрепить позиции путинской марионетки "Они знакомили путинского союзника с политическими тяжеловесами на Капитолийском холме. С помощью других приятелей Влада "доказывали" миру, что подозрительные выборы были совершенно законными. Работали бок о бок с Полом Манафортом - политтехнологом, который знаменит своим дружественным отношением к диктаторам, а одно время возглавлял избирательный штаб Трампа", - повествует обозреватель The Daily Beast Бетси Вудруфф, поясняя, что это еще не все шаги, предпринятые двумя весьма влиятельными лоббистскими фирмами в интересах "пропутинской политической партии" - украинской Партии регионов. По сообщениям NBC и The Washington Post, спецпрокурор Роберт Мюллер (расследующий потенциальные связи между окружением Дональда Трампа и Россией) прислал повестки как минимум в две лоббистские фирмы - Podesta Group и Mercury LLC - по поводу их сотрудничества с Манафортом, которое "оплачивалось союзниками Путина", как пишет автор. В 2012-2014 гг. обе фирмы в сотрудничестве с Манафортом старались убедить официальных лиц США, что выборы 2012 года на Украине были честными, а цель тогдашнего руководства Украины - отдалить свою страну от Путина и сблизить ее с Западом. Эксперты говорят, что эти тезисы не соответствовали действительности, а Янукович и его союзники наняли вашингтонских лоббистов ради того, чтобы оградить себя от западной критики. "Клиентом, который платил фирмам за эту работу, был European Center for Modern Ukraine (ECFMU). ECFMU заявил обеим фирмам, что его не поддерживали какие-либо политические организации. Но, судя по новым сообщениям, его поддерживала партия Януковича - Партия регионов, а это значит, что обе лоббистские фирмы были обязаны известить министерство юстиции США о своей работе на эту организацию", - пишет издание. "Глава Podesta Group - Тони Подеста, его брат Джон Подеста возглавлял избирательный штаб Хиллари Клинтон на президентских выборах", - пишет издание. Автор называет братьев Подеста ближайшими союзниками и доверенными лицами семьи Клинтон. По словам автора, Podesta Group распространяла среди сотрудников Конгресса материалы, где наблюдатели хвалили выборы на Украине. В том числе были процитированы слова Сергея Маркова, наблюдателя от Общественной палаты РФ. Обозреватель комментирует: "Он не был рядовым наблюдателем за выборами; скорее Марков хорошо известен как неофициальный советник Владимира Путина. Он также консультировал Януковича по тактикам избирательной кампании, говорит экс-чиновник Госдепартамента. Чиновник утверждает, что Марков, вероятно, приезжал на Украину, чтобы по указанию Путина помочь Януковичу". В документах Podesta Group также цитировался хвалебный отзыв экс-министра иностранных дел Франции Тьерри Мариани. Автор замечает: "Мариани склонен материализовываться везде, где действия России навлекают на себя осуждение международного сообщества", - упоминая о его визитах в Крым в 2015 году и в Алеппо в нынешнем году. "Мариани руководит лоббистской группой "Франко-российский диалог" вместе со своим приятелем Владимиром Якуниным, на которого министерство финансов США в 2014 году наложило санкции за аннексию Крыма Путиным", - говорится в статье. По поводу цитаты из высказываний наблюдателя Казбека Тайсаева издание утверждает: Podesta Group "не отметила, что Тайсаев - бывший секретарь КПРФ (так в оригинале, на деле он и сейчас секретарь ЦК КПРФ. - Прим. ред.), который назвал Северную Корею "чудесной страной... совершенно не похожей на то, что западная пропаганда пытается описывать в своих СМИ". "Живущий в Вашингтоне человек, долгое время наблюдающий за Россией (и пожелавший остаться анонимным ввиду политической щекотливости вопроса), сказал, что Podesta Group проявила, в лучшем случае, "вопиющую некомпетентность" тем, что рекламировала этих союзников Путина как лиц, которые достоверно оценивают законность выборов на Украине", - пишет издание. Mercury LLC уверяет, что ее работа на ECFMU была попыткой "укрепить поддержку приема Украины в ЕС - шага, который сблизил бы Украину с Западом и отдалил бы ее от влияния Путина", пишет автор, цитируя слова Майкла Маккиона, партнера фирмы. Судя по документам, поданным Mercury LLC в министерство юстиции США, "одним из тех людей, которых эти лоббисты в рамках своей кампании за Евросоюз приводили знакомиться в многочисленные офисы на Капитолийском холме и с высокопоставленным сотрудником Export-Import Bank, был Сергей Клюев", говорится в статье. Издание отмечает, что на тот момент Клюев был депутатом от Партии регионов, его брат и деловой партнер Андрей Клюев в 2010 году помогал проводить избирательную кампанию Януковича, позднее возглавлял администрацию Януковича. Менее чем через год ЕС заморозил активы Сергея Клюева. "Это было после падения режима Януковича, а Сергей оказался среди более чем дюжины союзников Януковича, которых ЕС заподозрил в хищении денег из госказны", - говорится в статье. Издание прогнозирует: повестки, разосланные, по некоторым сведениям, генпрокурором Мюллером, могут направить расследование в направлении, которое смутит покой не только республиканцев, но и демократов. Источник: The Daily Beast