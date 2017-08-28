Амстердамский бордель испытывает на практике модель самоуправления

"В Нидерландах проституция легализована с 2000 года, работницы секс-индустрии платят налоги и обязаны регистрироваться в Торговой палате в качестве самозанятых лиц, но никто не соглашается продать им дом. Банки тоже не выдают на их имена кредитные карты для использования в профессиональных целях - только как физическим лицам, так что проституция - рискованный и осуждаемый в обществе род занятий", - пишет корреспондент El Pais Исабель Феррер.

Первый амстердамский бордель, которым управляют сами проститутки, хочет изменить ситуацию. Заведение называется My Red Light ("Мой красный фонарь"), открылось три месяца назад. Ночью в нем "работают" 13 витрин, днем - 3-4. "Нам потребуется время, но мы хотим, чтобы этот проект, не имеющий аналогов в мире, помог раскрепоститься женщинам (а также транссексуалкам и мужчинам), которые выбрали это занятие добровольно, и упрочил их права", - уверяет Жюстин Ле Клерк, пресс-секретарь борделя, 50-летняя художница и писательница, которая в молодости занималась проституцией, чтобы заработать на наркотики.

"Это не муниципальный бордель. Аренду мы платим из выручки проституток, ее получает фонд [независимый фонд, который выкупил помещения у города. - Прим. ред.]", - отмечает Ле Клерк, подчеркивая, что My Red Light не получает субсидий.

Интерьер и планировка борделя разработаны по рекомендациям самих проституток. "Вместо кафеля, как в других заведениях, пол покрыт линолеумом - так теплее", - сообщает издание. Минимальная плата - 50 евро за полчаса с клиента.

Ле Клерк старается разграничить добровольную проституцию и торговлю людьми: "Не все проститутки - жертвы, по крайней мере, жертвы, которых принудили к этому занятию. В Голландии торговля людьми больше практикуется в цветочной индустрии, в теплицах или в строительстве. Я уверена, в "квартале красных фонарей" ее уже не осталось".

Прокурор Йоланда де Боэр иного мнения - она говорит, что торговля людьми в этом квартале осталась: "Точки отыскать трудно, и, сколько бы законов мы ни принимали, очень легко привезти из Восточной Европы девушку и сразу же принудительно выставить ее в витрине". По мнению де Боэр, лишь небольшая доля проституток занимается этим по доброй воле.