28 августа 2017 г. Кэтрин Хилл | Financial Times Российский активист умер после нападения у мемориала Немцову в Москве "Российский политический активист умер после того, как его избили, когда он охранял мемориал убитому оппозиционному политику Борису Немцову. Это жесткое напоминание о нарастающем общественном насилии в адрес критиков Кремля", - сообщает Кэтрин Хилл в Financial Times. "Иван Скрипниченко, 35-летний оператор и редактор видеозаписей, умер в среду в московской больнице, через восемь дней после того, как ему нанес удары по лицу неизвестный, как сообщили в пятницу его товарищи-активисты, - говорится в статье. - (...) Хотя остается неясным, была ли смерть Скрипниченко прямым последствием нападения, из-за этого инцидента люди, критически настроенные по отношению к Кремлю, сильнее боятся за свою безопасность". "Скрипниченко лег в больницу во вторник, через несколько дней после нападения, после которого на его лице осталось множество гематом. Через несколько часов объявили о его смерти", - сообщает Хилл. Источник: Financial Times