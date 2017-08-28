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28 августа 2017 г.
28 августа 2017 г.

Кэтрин Хилл | Financial Times

Российский активист умер после нападения у мемориала Немцову в Москве

"Российский политический активист умер после того, как его избили, когда он охранял мемориал убитому оппозиционному политику Борису Немцову. Это жесткое напоминание о нарастающем общественном насилии в адрес критиков Кремля", - сообщает Кэтрин Хилл в Financial Times.

"Иван Скрипниченко, 35-летний оператор и редактор видеозаписей, умер в среду в московской больнице, через восемь дней после того, как ему нанес удары по лицу неизвестный, как сообщили в пятницу его товарищи-активисты, - говорится в статье. - (...) Хотя остается неясным, была ли смерть Скрипниченко прямым последствием нападения, из-за этого инцидента люди, критически настроенные по отношению к Кремлю, сильнее боятся за свою безопасность".

"Скрипниченко лег в больницу во вторник, через несколько дней после нападения, после которого на его лице осталось множество гематом. Через несколько часов объявили о его смерти", - сообщает Хилл.

Источник: Financial Times


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