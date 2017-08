28 августа 2017 г. Нил Бакли | Financial Times Соседи России опасаются "троянского коня" на фоне ее подготовки к военным учениям "До них еще остается более двух недель, но российские военные учения "Запад" 2017 года - возможно, крупнейшие в Европе со времен холодной войны - вызывают трепет в восточной части региона", - пишет журналист Financial Times Нил Бакли. Эта обеспокоенность понятна. Учения пройдут на фоне самых напряженных отношений между Востоком и Западом со времен падения Берлинской стены, говорится в статье. "Кроме того, Россия использовала учения в качестве прикрытия для реальных военных действий в прошлом", - отмечает автор. Бен Ходжес, командующий армией США в Европе, предупредил, что эти учения могут стать "троянским конем", с помощью которого в Белоруссию будут введены и оставлены там российские солдаты и оружие. "Запад" является частью четырехлетнего цикла учений, которые по очереди происходят в Восточном, Центральном и Кавказском, а также Западном военном округе России, напоминает автор. Александр Гольц, российский независимый военный аналитик, полагает, что в предшествующих учениях в этом цикле приняли участие 100 тыс. или более человек, в то время как географический охват "Запада" указывает на "огромную концентрацию войск". У российского Генштаба "гениально" получается манипулировать международным соглашением, обязывающим его приглашать европейских наблюдателей на любое мероприятие, включающее более 13 тыс. человек, путем одновременного проведения нескольких якобы разных учений, утверждает он. Но, несмотря на беспокойство соседей России, основания полагать, что учения могут быть прикрытием для атаки, немногочисленны, считают аналитики. "Политический месседж... этих военных учений - руки прочь от российских интересов, - говорит председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. - Но не существует абсолютно никакой готовности к эскалации по любому направлению". Настроение Москвы можно охарактеризовать как "смятение" и "выжидание" после того, как администрация Трампа не оправдала ее надежд на резкое улучшение американо-российских отношений, считает Лукьянов. Даже для того, чтобы оставить в Белоруссии технику, потребуется согласие ее авторитарного президента Александра Лукашенко. Однако Сэмюел Чарап, политолог Rand Corporation, утверждает, что Лукашенко старается не делать Белоруссию мишенью Запада и в прошлом сопротивлялся попыткам России разместить в Белоруссии российское военное оснащение. Источник: Financial Times