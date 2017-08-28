Российская провинция пробует восстать против Путина

На запланированных в будущем году выборах "российской оппозиции придется вести борьбу с президентом Путиным, и у этой борьбы нет никаких шансов. Тем не менее, оппозиция неожиданно получает поддержку в тех местах, где этого никто не ждал, например - в сонных провинциальных городках типа Выксы", говорится в репортаже немецкой деловой газеты Handelsblatt. В ряде городов вроде нее сторонники кандидата от оппозиции на предстоящих президентских выборах Алексея Навального по собственной инициативе поддерживают политика, пишет корреспондент.

Так, 53-тысячная Выкса настолько мала, что там нет не только аэропорта, но даже и вокзала. Своим относительным благосостоянием город в 300 км к востоку от Москвы обязан сталелитейным заводам, которые производят трубы для газового монополиста "Газпром". Но местные бизнесмены все больше опасаются, что агрессивная внешняя политика Путина, которая уже негативно отразилась на курсе рубля и потребительском спросе, вообще разрушит их бизнес.

К примеру, в Выксе двое немолодых мужчин - предприниматель Вячеслав Бурмистров и адвокат Игорь Каконин - думают над тем, как бы оспорить запрет властей, запрещающий их кандидату распространять агитационные материалы. Запрет был принят городской администрацией в июле - его мотивировали тем, что предвыборная кампания еще не началась. Сторонники Навального уже оспаривали запрет в суде, но проиграли.

Вообще, до 2021 года, как отмечает корреспондент, Навальному запрещено занимать какие-либо должности во власти в связи с обвинительными приговорами по ряду судебных процессов. По ТВ о Навальном говорят исключительно как о преступнике, и "по этой причине у него практически нет шанса лишить власти Путина, контролирующего телевидение, пользующегося поддержкой губернаторов и обладающего значительными финансовыми ресурсами", говорится в статье. Но оппозиционер, который в 2011-2012 годах возглавлял антипутинские митинги, а в этом году организовал демонстрации против коррупции, не отказывается от своей затеи бросить вызов Путину. План Навального заключается в том, что он хочет посредством давления заставить власть допустить его на выборы.

Ранее 57-летний бизнесмен Бурмистров, как и многие другие жители города, работал на заводе, но после распада Советского Союза в 1991-м начал продавать кассеты с музыкой. Затем он открыл два магазина электроники. Сейчас в его двухэтажном торговом центре "Континент" работают 40 сотрудников. В 2014 году потребительская активность упала, и Бурмистрову пришлось закрыть один из магазинов. Продажи, по словам сотрудников, упали с одного ноутбука в день до шести в месяц.

Бурмистров несколько лет просидел в городском собрании, где пришлось получить довольно печальный опыт. Большая часть коммунальных налогов уходила в Москву, в то время как на решение проблем самой Выксы постоянно не хватало денег. "Я осознал, что изменения в России возможны только сверху, - сказал репортеру Бурмистров. - Мы должны децентрализовать власть, чтобы самостоятельно решать местные проблемы".

Вместе с адвокатом Какониным бизнесмен ведет канал на Youtube под названием Vyksa.Live, который каждую неделю смотрит от полумиллиона до миллиона человек. На канале рассказывается о местных проблемах вроде ужасающего состояния городских улиц, высохших колодцев или разрушенных детских площадок. После появления канала некоторые недочеты, как с гордостью утверждает Каконин, "были устранены".

Однако поддерживать Навального опасно, констатирует Handelsblatt, напоминая о нападении на него, когда оппозиционера облили каким-то зеленым веществом и повредили зрение. Десятки других оппозиционеров были арестованы за раздачу листовок. Штаб-квартира Навального в Краснодаре постоянно подвергается нападению прокремлевских активистов.

Однако больше всего Бурмистров боится краха своего бизнеса. "В 1991 году все мы были равны и терять было нечего, - говорит он. - Но теперь у меня есть, что терять. Несмотря на это, мы будем продолжать. К тому же мы перестали бояться. Да, первый магазин пришлось закрыть. Но мне стало ясно, что если мы не остановим это падение, то все станет еще хуже".