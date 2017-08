28 августа 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Украина и национальные интересы США Спецпредставитель Трампа по Украине Курт Волкер после встречи с Сурковым сказал, что этот кризис "парализует" российско-американские отношения, и призвал Москву вывести "имеющиеся на Восточной Украине силы". "Пустые сигналы и пара ракет" - это не "умный способ" помочь Украине, пишет эксперт в NYT, критикуя идею ограниченных поставок Киеву оружия. СМИ комментируют также снос всех памятников Ленину на Украине. "Отношения между Россией и США важны, но эта проблема на Украине приводит к их параличу", - сказал в интервью Financial Times Курт Волкер, недавно назначенный спецпредставитель США по Украине. Волкер также подтвердил, что администрация США "серьезно раздумывает" о поставках Украине смертоносных средств ведения войны. Барак Обама в бытность президентом отказывался выполнить эту просьбу Киева. "Теперь администрация Трампа рассматривает [вопрос о том], будем ли мы тоже отказываться, как и администрация Обамы (...) Никакого нового решения пока нет, но люди в очень высоких эшелонах относятся к этому очень серьезно, - сказал Волкер. - Конечно, это должно быть решение президента". Спустя несколько дней после первой встречи с Владиславом Сурковым, спецпредставителем Кремля по украинскому вопросу, Волкер сказал, что Россия, похоже, готова "терпеть" статус-кво - тлеющий конфликт, говорится далее. Для российской стороны "это, по-моему, срабатывает не очень хорошо", сказал Волкер. "На международном уровне российская сторона расплачивается за пребывание в Донбассе: санкциями и политически. И, честно говоря, со временем это положение ухудшится, а не улучшится", - цитирует спецпредставителя издание. Волкер сказал, что санкции, связанные с российской аннексией Крыма в 2014 году, сохранятся. "То, что он увидел во время недавнего визита на линию фронта на Восточной Украине, Волкер назвал "горячей войной", на которой силы сепаратистов "под российским командованием и контролем" регулярно обстреливают наблюдателей за режимом перемирия и чинят им помехи", - говорится в статье. Сославшись на беседы с украинскими, европейскими и российскими официальным лицами, он сказал, что, по общему мнению, минский процесс "никуда не движется". Он заметил, что США пытаются "дать толчок процессу". Волкер заявил: "У России есть силы на Восточной Украине, и необходимо, чтобы она их вывела". "Во время визита на Украину на этой неделе (23-24 августа. - Прим. ред.) министр обороны США Джим Мэттис подтвердил, что он поддерживает поставку "оборонительного оружия" бывшей советской республике", - пишет в The New York Times Майкл Кофман, научный сотрудник в Центре Вудро Уилсона (Вашингтон) и в Институте современной войны (штат Нью-Йорк). По сообщениям, эта помощь будет включать отправку на Украину противотанковых управляемых ракет Javelin. "План администрации Трампа по вооружению Киева - это серьезное политическое решение, которое может возыметь далеко идущие стратегические последствия, - указывает эксперт. - США ввязываются в войну через посредников с Москвой - и выиграть они ее не готовы". Кофман считает это "неэффективной политикой": "Идея предоставления Украине противотанковых ракет стоимостью 50 млн долларов подозрительно напоминает слабые попытки Вашингтона обучить и вооружить умеренную сирийскую оппозицию". "Украинцы могут мечтать, чтобы Вашингтон ввязался в конфликт, но американские политики должны помнить, что у них есть обязательства перед собственными национальными интересами, - пишет автор. - Угрозы поставок оружия на Украину имели бы смысл в рамках прагматичных переговоров с Москвой или в качестве способа удержать Россию от вооружения повстанцев в других зонах конфликтов, где есть военное присутствие США, например в Афганистане". "Если план по поставке Javelin будет одобрен, США впустую растратят то, что потенциально могло бы стать рычагом воздействия на геополитического соперника", - полагает Кофман. "Если администрация Трампа воспринимает конфликт на Украине как часть новой холодной войны, она должна лучше продумать, каким образом его выиграть. Пустые сигналы или пара ракет не одолеют подобного соперника, и это не является умным способом, чтобы помочь Украине", - подытоживает эксперт. "Украина наконец снесла 1320 памятников Ленину. Теперь наша очередь" - так озаглавлен материал обозревателя The Washington Post Энн Эпплбаум. Эпплбаум рассказывает, что в 1989 году была в Варшаве в день сноса памятника Феликсу Дзержинскому, а в 1990 году - во Львове на Западной Украине, когда этот город решил убрать статуи Ленина. "Я подумала об этих моментах, когда читала публикацию в Atlantic писателя Ванна Р.Ньюкерка о его детстве в Северной Каролине: "Большую часть моей жизни я не знал, что конфедератские статуи могут быть снесены". "Каждому, кто бывал в Европе в 1989-1990 годах, понятно, почему ранее Ньюкерк предполагал, что эти статуи - ненавистная, но незыблемая часть ландшафта. Знаком и его восторг, вызванный открытием в 2017 году того, что они могут быть снесены", - говорится в статье. Польские и украинские памятники были снесены в революционные моменты, продолжает Эпплбаум, проводя параллели с "переворотом" 2017 года в США. "Избрание Трампа, первого за десятки лет американского президента, беззастенчиво говорящего на языке расизма, - начиная с его ехидных заявлений, что Барак Обама не американец, продолжая его упоминаниями о мексиканских "насильниках" и заканчивая отказом осудить неонацистов, - разгромило обычные ритмы американской политической жизни, - пишет журналистка. - Внезапно в трамповской Америке статуя в честь конфедератского лидера стала выглядеть не скучным памятником далекому прошлому, а живым политическим заявлением о настоящем".