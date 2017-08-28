Притягательная сила Ленина в России

В родном городе революционера Ульяновске люди проходят мимо дома Ленина, испытывая определенную привязанность, но не придавая этому большого значения, пишет корреспондент французской газеты La Croix в рамках серии материалов "По следам Ленина: 100 лет спустя после большевистской революции".

Маленький дом, утопающий в череде бетонных строений, среди толпы посетителей, находится в центре Ульяновска. В течение долгого времени он был культовым коммунистическим местом. В его стенах 22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ульянов, будущий Ленин, о чем напоминает пожелтевшая бумага свидетельства о крещении. Сегодня старый дом XIX века полуразрушен и забыт, говорится в статье.

За этой постройкой возвышается масса бетонных блоков, отполированных в этом промышленном городе десятилетиями социализма, затем капитализма, где построенный в 1970 году на возвышении огромный мемориал, казалось, навсегда прославит его наследие, отмечает журналист.

В противоположность другим городам (Ленинград, Сталинград, Горький), Ульяновск не был десоветизирован после развала СССР: он продолжает отдавать дань уважения всем Ульяновым, как сыну-революционеру, так и всей семье, указывает журналист.

"Ленин - это гордость нашего города! Со временем он станет неоспоримой фигурой, неким отцом нации", - провозглашает Валерий Перфилов, преподаватель университета, стоящий во главе мемориала. "Музей музеев", - насмешливо отзывается молодое поколение Ульяновска.

"Это был интеллигент, ставший государственным деятелем", - монотонно рассказывает Валерий Перфилов, однако взгляд его сияет: он способен ответить на любой вопрос о восемнадцати годах, проведенных Ульяновыми, с 1869 по 1887 год, в этом городе. Он не уклоняется от вопросов о темах, долго считавшихся табуированными, в частности, о еврейских корнях Ленина по материнской линии. После его смерти старшая сестра Анна захотела заняться исследованиями семейного прошлого. Но Сталин ответил ей, что это дело подпадает под компетенцию правительства, повествует Кенель.

С тех пор чего только не видел Ульяновск. Миллионы туристов в советские времена каждый год приезжали со всех уголков России и из братских республик. Несколько представителей Запада после падения СССР из любопытства рискнули добраться до берегов Волги. Сегодня сюда едут группы китайцев, число которых весьма далеко от волны "красного туризма", обещанного властями. Что касается россиян, то паломничество в квартал Ленина по-прежнему присутствует в программе их круизов по Волге, говорится в статье.

В сознании жителей Ульяновска, ставшего крупным промышленным центром с населением в 600 тыс. человек, Ленин воспринимается как фигура из прошлого, а не как политический символ, скорее как некая точка на историческом пейзаже, нежели важная точка отсчета. "Памятник Ленину? Ах, простите... Я даже не знаю, где он находится. Мы привыкли к его присутствию в нашей городской среде", - подшучивает 25-летний экскурсовод Павел Андреев.

"Жить без коммунистического идеала невозможно! Ленин остается образцом государственного деятеля, защищавшего интересы не меньшинства, как при капитализме, а большинства, рабочих и крестьян", - рассказывает Виталий Кузин.

Он тоже молод, ему 28 лет, на нем шикарный костюм и яркий галстук, описывает автор. Его высказывания небезынтересны. Редактор газеты партии "Левый марш", где он состоит членом уже восемь лет ("На марше", как ваш президент - только на левом!", - иронизирует он, просматривая французские новости), в Ленине, как в вечном источнике, он черпает свою энергию для "продолжения социальной борьбы": против глобализации и против нищенских зарплат, эквивалентных 400 евро - таков их средний размер в Ульяновске.

"Владимир всегда хотел быть рядом со своим братом", - говорит гид-ветеран Татьяна Бриляева, директор дома-музея Ленина. Между откровениями о мирной повседневной жизни мальчика и историческими уроками о пламенном революционере она задумывается о роли, которую могло сыграть детство в Ульяновске на его пути к революции. И упоминает о загадке, так и оставшейся без ответа: почему Ленин никогда не возвращался в свой родной город?