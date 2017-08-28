"Обученные и вооруженные". Неонацистские группы пугают Европу

"Опасения аналитиков и европейской разведки, последовавшие за разразившимся в апреле 2014 года конфликтом на Украине, оправдались, не прошло и двух лет, - пишет Моника Перозино, журналистка La Stampa. - Подпитываемая экономически кризисом, джихадистским терроризмом и страхом перед мигрантами западная неонацистская сеть в конце концов сделала тот "качественный скачок", которого так опасались, и перешла к вооруженным действиям и организованному военному обучению".

"Мозаика сложилась в единое целое благодаря вердикту суда в шведском Гетеборге, - пишет автор: - 22 июля были осуждены за попытку убийства и преступления на почве ненависти двое мужчин, напавших на центр для соискателей политического убежища с самодельными бомбами. Преступники являлись представителями Svenska motståndsrörelsen, Шведского движения сопротивления, основанного в 1990-е годы несколькими членами террористической группировки "Белое арийское сопротивление".

Как следует из заключения суда, передает Перозино, "двое осужденных действовали не спонтанно, они подготовились: оба побывали в России, в тренировочном лагере под руководством военных, которые сражались в рядах российских сепаратистов на Украине".

"Схожий сценарий связан и с венгеркой неонацистской группой Maggyar Arcvonal, военизированным негационистским движением, которое распространяет ненависть к евреям и геям. Полгода назад у этой группы конфисковали арсенал из самодельных бомб и автоматов, а также привычный набор свастик и нацистских символов, - говорится в статье. - И в этом случае оружие предположительно ведет напрямую к пророссийским наемникам".

Популярность российских военных тренировочных лагерей переживает скачкообразный рост, объяснил автору Эйвинд Стреммен, аналитик из Осло, специализирующийся на крайне правых движениях. "Кажется, мы являемся свидетелями такого же процесса, за которым можно было наблюдать во время войны на Балканах, - сказал эксперт: - там в 1990-е годы тренировались крайне правые боевики, а сегодня есть Украина. Это идеальные площадки с точки зрения скандинавских неонацистов, желающих усилить уверенность и улучшить подготовку. Многие из них отправились сражаться и в Сирию, в рядах курдов". По мнению эксперта, потенциал насилия огромен: "Количество пока не велико, но обученные на Украине боевики возвращаются в свои страны с чрезвычайно крепким военным опытом".

"Причина, по которой Москва предположительно поддерживает неонацистские силы, по мнению аналитиков, может состоять в желании радикализировать политику некоторых стран со ставкой на военизированные движения, более близкие к евроазиатским позициям, чем к евроатлантическим", - пишет журналистка.

Появление этих крайне правых иностранных бойцов "совпадает с кризисом на Украине, - пояснил автору Марко Ди Лиддо, аналитик в Центре международных исследований в Риме. - Конфликт по причине своей символической нагруженности привел к поляризации европеистов и антиевропеистов, пророссийски и антироссийски настроенных сил, и мобилизовал все те группы, в повестке которых есть идеологические полюса". Идеология здесь мало важна: по словам исследователя, "Путин не имеет никакого отношения к коммунизму и левой культуре, он "красно-коричневый" и опирается на национализм. Поэтому он стал маяком для всех правых движений, даже для таких институализированных сил, как "Йоббик" и "Национальный фронт".

"Сейчас истинной опасностью является то, что экстремистская риторика проникает в институализированные партии, - считает исследователь. - Подлинная проблема - это эффект домино, когда насилие заражает различные общественные сферы".