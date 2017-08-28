Почему Россия отказывается говорить о "терроризме" на своей земле?

"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападение мужчины с ножом на людей в Сургуте, произошедшее в субботу 19 августа. Однако Москва отказывается говорить о теракте. Почему? Об этом рассуждает Арно Дюбьен, директор Франко-российского аналитического центра "Обсерво" (Observatoire franco-russe), старший научный сотрудник парижского Института международных и стратегических отношений (IRIS). Интервью с экспертом записала журналистка Le Nouvel Observateur Жюстина Бенуа.

"Могли оставаться сомнения о психологическом портрете и мотивах нападавшего. К тому же образ действий - нападение с ножом - достаточно непривычен для России. Несмотря на это, "Исламское государство"* довольно активно на Северном Кавказе. Так, молодой человек, убитый полицией в Сургуте, был уроженцем Дагестана, где ИГИЛ* уже совершало теракты. Вероятность теракта очень сильна, но на данной стадии нет уверенности. Кроме того, рассмотрение всех версий позволит властям скорректировать свои высказывания и стратегию информирования на будущее. Не исключено, что террористическая версия станет приоритетной и признанной. Здесь необязательно идет речь о желании исказить факты со стороны России", - полагает Дюбьен.

"Действительно, это нападение не было в достаточной степени выдвинуто на первый план в СМИ, в то время как другие теракты - с аэробусом, взорвавшимся над Синаем в 2015 году, и мартовский теракт в Санкт-Петербурге - были широко освещены. Но информация циркулировала в социальных сетях, и россияне были в курсе того, что произошло в Сургуте, в большинстве своем они убеждены, что это дело рук исламистов", - считает эксперт.

"Следует напомнить то, что и так очевидно: прозрачность не является первой заботой российских властей. Тем более что новый смертоносный теракт способен выставить напоказ слабые места системы национальной безопасности. Между тем легитимность нынешней власти и, в частности, Владимира Путина отчасти построена на его способности восстановить порядок и искоренить терроризм", - утверждает Дюбьен.

"Для России теракт на ее земле - это признание слабости?" - спросила журналистка.

"Конечно, это признание поражения и напоминание о большой уязвимости. Замешательство российских властей в этом деле, несомненно, объясняется также приближением двух важнейших ожидаемых событий: это президентские выборы 2018 года и Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом будущего года. Новые теракты оказали бы нежелательное воздействие на имидж Владимира Путина и России в целом", - ответил собеседник издания.

"Существуют три больших театра военных действий, откуда исходит террористическая угроза в сторону России: Кавказ, Центральная Азия (включая Афганистан) и Ближний Восток. В Чечне ситуация внешне "нормализована": Москва передает часть подряда на репрессии президенту Чечни Рамзану Кадырову, который, кроме того, обладает свободой действий, чтобы править в Чеченской Республике по своему усмотрению и получает щедрые доходы из центра. Но ситуация ненадежная: многие молодые люди, уехавшие в Сирию, будут стремиться вернуться в страну после вероятного падения Ракки и Дейр-эз-Зора. Дагестан остается нестабильным и незащищенным", - подчеркивает эксперт.

"Второй риск для России связан с возможным присутствием на ее территории радикализированных элементов среди рабочих мигрантов из Центральной Азии - главным образом киргизов, узбеков и таджиков. Наконец, "Исламское государство"* уже нанесло удары - и будет стремиться продолжать это делать - по России на Ближнем Востоке. Египет и Турция - популярные направления для российских туристов - являются очевидными мишенями. Так будет в силу того, что российское вмешательство вызывает негодование со стороны "Исламского государства"*", - комментирует Дюбьен.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.