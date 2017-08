28 августа 2017 г. Редакция | The New York Times Стремление эксплуатировать Арктику должно быть поставлено под контроль "Проход специальным образом построенного российского танкера с грузом сжиженного природного газа через тающую Арктику без сопровождения ледоколов знаменует собой критическую веху в многовековой истории страстного желания открыть более короткий и быстрый путь между Атлантическим и Тихим океанами, - отмечает редакция The New York Times. - Но нельзя не увидеть иронию в том, что именно добыча ископаемых углеводородов больше всего выиграет от изменения климата, вызванного, главным образом, ископаемыми углеводородами. И это, коротко говоря, определяет главную трудность, вызванную быстрым истончением полярного льда: как добиться того, чтобы новоявленный потенциал Арктики использовался мирно и не привел к дальнейшему урону окружающей среде". "Плавание "Кристофа де Маржери" было крупным триумфом президента России Владимира Путина, который сделал приоритетом открытие Арктики и экспорт сжиженного природного газа в Азию", - говорится в статье. Редакция сообщает, что российский газовоз потратил на путь от Норвегии до Северной Кореи на 30% меньше времени, чем заняло бы плавание через Суэцкий канал. Напомнив, что Трамп назвал глобальное потепление "фальшивкой", предложил начать бурение в американской Арктике и вывел США из Парижского соглашения по климату, редакция отмечает: "Возможно, было бы слишком - надеяться, что успех российского танкера изменит отношение Трампа к климату. Однако он должен открыть ему глаза на необходимость добиться того, чтобы борьба за территориальные и коммерческие преимущества не выходила из-под контроля". Источник: The New York Times