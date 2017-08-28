Автономные вооруженные роботы произведут коренной переворот в конфликтах будущего

Автономные боевые роботы доведут "военное искусство" до величайшей переоценки со времен политики ядерного устрашения, пишет доцент кафедры кибербезопасности Университета Лиможа (Франция) Тьерри Бертье на портале Slate.fr.

В 2015 году известная организация Future of Life Institute опубликовала открытое письмо, подписанное множеством ученых, стремившихся предостеречь общество от угроз, связанных с разработкой автономного оружия. Во втором параграфе этого теперь знаменитого предупреждения можно прочесть предваряющую фразу: "Если мощная военная держава, неважно какая, затеет разработку автономного оружия, то всемирная гонка вооружений станет практически неизбежной и конечным пунктом данной технологической траектории явно будет автономное оружие - "калашников" будущего".

Два года спустя российский концерн "Калашников", флагман российской оборонной промышленности, подтвердил это предсказание, представляя свою серию автономных вооруженных роботов. Начиная с 10 июля эта компания сообщает о своей программе разработки автономных боевых модулей, опирающихся на нейронные сети, для обнаружения, идентификации и автоматического поражения целей, говорится в статье.

Следует отметить, что концерн "Калашников" не выступает провозвестником в разработке автономного оружия: полуавтоматические роботы уже разрабатывались российской оборонной промышленностью для проведения съемки территории, локализации мишени и действия в рамках поисковых и спасательных задач, продолжает Бертье. Российский серийный роботизированный комплекс "Платформа-М" был протестирован и находится на вооружении роботизированных боевых подразделений.

В частности, он служит для разминирования и контроля чувствительных объектов в Сирии, отмечает автор. Необходимо задуматься над реальным вкладом автономных боевых роботов и об их преимуществах над "биологическим" противником.

Российская армия намерена роботизировать более трети своих вооружений к 2025 году. Модификация различной боевой техники началась, в частности, с разработки танков Т14 "Армата" с "искусственным интеллектом" и дистанционным управлением. Согласно новой российской доктрине, объявленной в 2015 году, сражение будущего должно "исключить человека из зоны непосредственного столкновения", передает Бертье.

В эволюции боя будущего центральными станут вопросы технологического превосходства и превосходства личного состава, говорится далее.

Можно вообразить, в контексте примерно эквивалентного уровня технологий и личного состава, взаимное уничтожение большого количества роботизированных подразделений с обеих сторон без выявления реального победителя. Продолжение столкновения тогда будет проходить "по старинке", с привлечением человеческих бойцов и с соответствующими потерями, указывает эксперт.

Наконец, в долгосрочной перспективе, несомненно утопической, можно вообразить тотальное сохранение человеческих жизней в конфликте будущего, когда первая армия, одержавшая верх в роботизированном бою, будет негласно считаться противниками победительницей в войне. Таким образом, технология сделает вовлечение человеческих бойцов, обреченных на неоспоримое поражение, нерациональным, предполагает автор.

Гонка автономных вооружений между крупнейшими странами - производителями искусственного интеллекта началась, констатирует Бертье.