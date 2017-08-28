Встреча двух противников ЕС

Второй раз в этом году российский президент Владимир Путин встречается с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште. Официально речь пойдет о спорте: Путин как почетный президент Международной федерации дзюдо приглашен открывать мировое первенство в этом виде спорта в венгерской столице. На деле - об экономических интересах и совместном политическом сигнале, уверен Der Spiegel.

"Российский президент - желанный гость в Венгрии. В феврале 2015 года Орбан принимал у себя шефа Кремля - это был его первый визит в страну НАТО после аннексии Крыма. Такое Путин не забывает", - замечают авторы публикации, добавляя, что "после того, как Россия в связи со своим вмешательством в сирийский конфликт все больше уходит в изоляцию, на такую сердечность, как в Венгрии, Путину мало где приходится рассчитывать".

"Путин приедет в Будапешт в сопровождении нескольких министров, они проведут переговоры с членами венгерского правительства о совместных экономических проектах. По мнению экспертов, речь будет идти о цене на российский газ, который поставляется в Венгрию, а также о достройке венгерской АЭС "Пакш", которую Россия хочет финансировать при помощи кредита в 10 млрд евро. Этот проект российского концерна "Росатом" Путин считает настолько важным, что курирует его лично". Как отмечают авторы публикации, визит Путина не будет освещаться в СМИ, совместной конференции двух лидеров также не запланировано.

"Для обоих лидеров речь, по большей части, идет о символике встречи", - пишет издание. "Оба поднимают свою значимость этой встречей", - считает Штефан Майстер, эксперт по России из немецкого Общества международной политики (DGAP). Путин благосклонно относится к критике, которой Орбан подвергает миграционную политику ЕС и Германии. "Орбан - тот, кто вносит раскол в Евросоюз, это и делает его привлекательным для Путина", - отмечает эксперт.

"Венгрия - важнейший партнер России по дестабилизации Евросоюза", - говорит Петер Креко, политолог и директор венгерского аналитического центра Political Capital Institute. Россия, считает он, использует Венгрию как "своего рода таран против антироссийских санкций ЕС". Орбан, добавляет издание, каждый раз демонстративно высказывается за отмену антироссийских санкций. "Москва с удовольствием принимает это к сведению, что отражается на бизнесе с Венгрией, а это, в свою очередь, позволяет России нарастить свое влияние в этой стране ЕС", - говорится в статье.

По словам эксперта Штефана Майстера из DGAP, "Путин - своего рода пример для Орбана". Так, в июне парламент в Будапеште принял закон о неправительственных организациях, который повторяет российский аналог от 2012 года.

Роднит политиков еще и то, что оба предпочитают договариваться за закрытыми дверями. По мнению Петера Креко, "экономическое соглашение между Россией и Венгрией абсолютно непрозрачно".

Как пишут в заключение авторы публикации, визит Путина подвергся критике со стороны венгерской оппозиции.