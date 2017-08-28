Эксклюзив: Три ведущие британские частные школы замешаны в скандале с подсказкой на экзаменах

"Три ведущие британские частные школы вчера вечером оказались охвачены скандалом с подсказкой на экзаменах. Прозвучали обвинения, что ученикам заранее сказали, что будет в экзаменационных заданиях, - сообщает Гарри Йорк в The Telegraph.

"The Daily Telegraph узнала, что Винчестерский колледж отстранил от работы своего преподавателя истории искусства в связи с обвинениями, что он дал учащимся "подробную информацию" по двум экзаменационным работам, - говорится в статье. - Лоренс Вульф, сын известного ученого профессора Хайнца Вульфа, был незамедлительно отстранен от работы, когда выяснилось, что он заранее дал ученикам "информацию об экзаменационных вопросах в двух работах".

"Вчера вечером школа подтвердила, что результаты двух экзаменов, сданных примерно 13 студентами, были аннулированы, и итоговые оценки выставлялись на основании текущих оценок по курсу и предшествующих экзаменов", - говорится в статье.

"Школа Чартерхаус также подтвердила, что в ней ведет расследование экзаменационная комиссия в связи с заявлениями, что учащиеся заранее знали, какие вопросы будут на экзамене. Школа добавила, что добровольно сообщила о своих опасениях экзаменационной комиссии, - рассказывает журналист. - Экзаменационная комиссия, Cambridge International Examinations (CIE), сказала вчера вечером, что нет никаких свидетельств проступков со стороны Чартерхаус или кого бы то ни было из учащихся этой школы".

"Перед этим Итонский колледж уволил своего преподавателя экономики Мо Тэнвира в связи с заявлениями, что он разгласил конфиденциальную информацию о грядущей контрольной работе по экономике", - говорится в статье.

"Вчера вечером министерство образования впервые прокомментировало этот скандал и сказало, что теперь в расследовании участвует Ofqual - орган по надзору за экзаменами", - передает автор.

Пресс-секретарь сказал: "Родители и учащиеся должны быть уверены в экзаменационной системе. Любое предположение о порочной практике вызывает тревогу и должно быть расследовано. Комиссия Cambridge International Examinations работает с данными инцидентами и уведомила о них надзорный орган Ofqual".

Роберт Хэлфон, депутат-консерватор и председатель специального комитета по образованию, сказал: "Один пример - это уже достаточно плохо, но наличие двух примеров в двух из лучших частных школ Великобритании вызывает еще больше тревоги. Следует задать вопрос, не является ли эта практика более широко распространенной и не связана ли она с конфликтом интересов".

"В случае и с Итоном, и с Винчестером оба учителя работали также экзаменаторами в CIE - органе, формирующем вопросы для экзаменов Pre U, эквивалентных экзаменам уровня A и сдающихся учениками частных школ перед поступлением в университет, - говорится в статье. - Эксперты по образованию вчера вечером сказали, что двоякая роль явно представляла собой конфликт интересов, и призвали министров устранить это упущение, которое часто позволяет учителям повышать свой доход и улучшать свои резюме".