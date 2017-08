28 августа 2017 г. Дэвид Филипов | The Washington Post Космос, ядерная безопасность, полярные медведи: Россия и США все еще кое в чем согласны друг с другом "Россия и Соединенные Штаты сейчас настолько не ладят - регулярно обмениваются оскорблениями, санкциями и ответными мерами, - что может показаться, будто две ядерные сверхдержавы вообще перестали сотрудничать, - сообщает Дэвид Филипов в The Washington Post. - Но это не так. Хотя обе стороны согласны, что их отношения находятся на самом низком со времен холодной войны уровне, несколько американо-российских совместных предприятий продолжаются, от проходных до космических и целого ряда пактов и проектов, от которых может зависеть выживание человечества". В частности, продолжается сотрудничество России и США по договору СНВ-3, иранской ядерной сделке и Сирии. "При этом нельзя сказать, что такое сотрудничество может обратить вспять негативные тенденции в американо-российских отношениях. Вообще-то не следует ожидать от них слишком многого, предупреждают некоторые аналитики", - говорится в статье. "Такое сотрудничество - что важно - не создаст импульса к общей разрядке напряжения, которое, на мой взгляд, в обозримом будущем будет нагнетаться", - сказал Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги. "Основной источник этого антагонизма - участие России в происходящем на Украине. Американские санкции были изначально наложены на Москву, потому что Кремль аннексировал Крым в 2014 году и поддерживает сепаратистов на востоке Украины, хотя впоследствии их расширили в связи с Сирией и вмешательством России в выборы в США, - говорится в статье. - После встречи Трампа с Путиным было объявлено о мини-прорыве и в этой области. Курт Волкер был назначен новым спецпосланником США, ответственным за меры по прекращению боевых действий на востоке Украины. Волкер встретился с помощником Путина Владиславом Сурковым в Минске, Белоруссия, на этой неделе, и российские новостные агентства передали, что Сурков назвал эти переговоры "полезными и конструктивными". "Сам факт таких переговоров - лучше, чем ничего", - сказал Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам. "Однако из-за огромных различий между позициями США и России, по его словам, "Украина будет токсичной для отношений США и России", - передает Филипов. Источник: The Washington Post