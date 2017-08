28 августа 2017 г. Лора Меклер | The Wall Street Journal Администрация Трампа задумалась о сокращении количества виз в категории "культурный обмен" Администрация Трампа задумалась о сильном сокращении программ культурного обмена, которые дают зарубежной молодежи возможность поработать в США, сообщает The Wall Street Journal журналистка Лора Меклер со слов неназванных "информированных источников". По словам информированных источников, межведомственная рабочая группа, действующая под руководством Белого дома, сфокусировалась на пяти программах, ключевым элементом которых является работа в США, - некоторых категориях программы обмена, участникам которой выдаются визы типа J-1. Информированные источники перечислили программы, которые сейчас пересматриваются. Это летняя программа "Работай и путешествуй", по которой в США ежегодно приезжают более 100 тыс. иностранных студентов, программа Аu pair (уход за детьми в обмен на проживание и возможность учиться), программа для вожатых детских лагерей, программа стажировки для студентов и недавних выпускников (interns) и программа стажировки для специалистов (trainees). По словам информированных источников, остальные категории программы выдачи виз J-1, не предполагающие работы в США, не пересматриваются. Поступили разные предложения: либо отменить вышеперечисленные категории виз, либо ввести новые требования - например, обязать работодателя доказать, что он не может найти американцев на эти вакансии. "Один чиновник администрации сказал: в отдел Госдепартамента, курирующий эти программы, недавно поступило указание переписать правила таким образом, чтобы пять вышеупомянутых категорий программы J-1 были фактически упразднены. Неясно, есть ли намерения ввести такие правила либо просьба была попыткой посодействовать внутреннему обсуждению вопроса", - говорится в статье. Неназванный сотрудник Госдепартамента отказался прокомментировать обсуждение, но сказал: "На данный момент мы продолжаем осуществлять программы с визами J-1 на том же уровне, что и в последние несколько лет, мы ценим поддержку, которую оказывает этой программе американский бизнес, и ее вклад в жизнь локальных сообществ". Источник: The Wall Street Journal