Ученые утверждают, что обнаружили остатки Вселенной, которая была предшественницей нашей

"Возможно, серия аномальных свечений, которые запечатлены на некоторых снимках, сделанных учеными, - это остатки Вселенной, которая существовала прежде нашей", - так излагает испанская ABC гипотезу знаменитого британского физика Роджера Пенроуза. "Собственно, в глазах Пенроуза эти необычные световые спирали - возможно, остатки черных дыр, уцелевшие после разрушения Вселенной, которая существовала до Большого взрыва", - поясняет журналист Хосе Мануэль Ньевес.

"Мы утверждаем, - поясняет Пенроуз, - что видим последние остатки черной дыры, испарившейся в предыдущем эоне". Он и группа его коллег опубликовали свои выводы на сайте Arxiv.org.

Издание поясняет: теория конформной циклической космологии, разработанная Пенроузом и другими учеными, гласит, что Вселенная проходит через бесконечную череду эонов (циклов): расширяется, а затем вновь сжимается до точки. "Возможно, это допускает, что при определенных условиях электромагнитное излучение переживет уничтожение одной Вселенной и станет частью следующей. Пенроуз и его коллеги полагают, что выявили эти "уцелевшие" остатки в микроволновом фоновом излучении", - говорится в статье.

Исследователи нарекли светящиеся окружности на снимках "точками Хокинга" в честь недавно умершего британского физика.

По словам Пенроуза, эти точки четко видны на карте, созданной радиотелескопом BICEP2. Правда, ученые, работающие на этом радиотелескопе, считают, что это порождение гравитационных волн при расширении Вселенной после Большого взрыва.

Со своей стороны, Пенроуз и его коллеги "сосредоточились на конкретной точке на карте BICEP2, которая, как представляется, окружена кольцом из поляризованного света - признак того, что температура внутри сильно отличается от температуры снаружи. В статье физики утверждают, что перед нами магнитные поля черных дыр, существовавших в предыдущей Вселенной; сами эти черные дыры испарились ввиду того, что испускали излучение Хокинга", говорится в статье.