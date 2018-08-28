Любовь или прикрытие? Роман в самом центре предполагаемой российской операции по оказанию влияния

По словам адвоката Марии Бутиной Роберта Дрисколла, вопреки обвинениям в том, что ныне 29-летняя Бутина заманила 56-летнего Пола Эриксона в "лицемерные отношения" и использовала его ради прикрытия и связей, пара остается "крепкой", передают журналисты ABC News Пит Мадден, Мэтью Моск и Кира Филлипс.

В субботу Эриксон даже навещал Бутину в тюрьме, сообщила она Дрисколлу. "Мне кажется, в чем-то это классическая история любви, - сказал Дрисколл в интервью ABC News. - Думаю, журналисты заполняют массу пробелов с помощью множества шпионских романов".

Бутина познакомилась с Эриксоном в Москве в 2013 году, рассказал Дрисколл. Эриксон поехал туда с Дэвидом Кином, на тот момент президентом Национальной стрелковой ассоциации, ради встречи с Бутиной - лидером формирующейся российской организации "Право на оружие".

"Их романтические отношения начались немногим позже в Тель-Авиве в канун Нового года, - сообщают журналисты ABC News. - Там, где правительство усматривает "тайного российского агента" со связями в российских спецслужбах, пользующегося возможностью проникнуть в могущественную американскую политическую организацию, Дрисколл видит лишь пару "амбициозных" людей, которые "нашли общий язык" благодаря "сходным интересам".

Бутина регулярно приезжала в США и становилась частой гостьей на конференциях и съездах консерваторов, где Эриксон, как утверждают, помогал ей проникнуть в американскую политическую элиту. В августе 2016-го она переехала в Вашингтон по студенческой визе, чтобы изучать международные отношения в Американском университете.

Они часто путешествовали вместе и ездили не только в Вашингтон и Москву, но и в свои родные города в Южной Дакоте и Сибири, чтобы познакомиться с семьями. Когда в прошлом году умерла мать Эриксона, Бутина присутствовала на похоронах.

"В 2014 году они даже забронировали круиз Disney, а в 2016-м отправились веселиться в Disney World. Бутина так сильно увлекалась "Диснеем", что, по словам Дрисколла, пара однажды записала в московской музыкальной студии свой дуэт и сопутствующее музыкальное видео в качестве подарка на день рождения Эриксону. На видео они с обожанием смотрели друг другу в глаза, исполняя главную песню из "Красавицы и чудовища", - пишут авторы статьи.

"Думаю, если вы тоже его посмотрите, вы скажете: "Это выглядит вполне законно". По крайней мере, я так считаю. Возможно, я большой любитель романтики", - сказал Дрисколл. "Они делали все, что, как принято ожидать, делается в подобных серьезных длительных отношениях", - отметил адвокат.

Даже если Бутина одержит победу, ее визу могут аннулировать, и тогда между ней и Эриксоном появится еще одно препятствие. "Если она выйдет на свободу, они решат эту проблему, когда до нее дойдет дело. И я был бы рад, если бы она столкнулась с такой проблемой", - сказал Дрисколл.