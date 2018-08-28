России нужен был такой враг, как Джон Маккейн

"Сенатора Джона Маккейна, который умер в субботу, восхваляют не только в США, но и в Восточной Европе, на Украине и в Грузии. Но не в России, где представители истеблишмента клеймят его как врага даже после смерти. Тем не менее, ясности позиции Маккейна по России будет не хватать всем, включая кремлевских пропагандистов", - пишет колумнист Bloomberg View Леонид Бершидский.

"Настроения, стоящие как за восточноевропейской, так и за российской реакцией на смерть Маккейна, понятны", - считает автор. "В его позиции не было нюансов, никаких "но" по поводу его твердого убеждения, что Россия, побежденная в холодной войне благодаря настойчивости президента Рональда Рейгана и низведенная до положения "бензоколонки, маскирующейся под государство", заслужила дальнейшее поражение как реваншистское авторитарное государство", - говорится в статье.

"Тем не менее, он совершал ошибки, которые помогли Путину заработать пропагандистские очки - и один раз даже провести короткую победоносную войну", - отмечает журналист.

Поддержав восхождение Михаила Саакашвили к власти в Грузии во время мирной революции 2003 года, Маккейн продолжал служить опорой своему протеже, когда тот стал авторитарным лидером. Пока он баллотировался в президенты в 2008 году, Маккейн питал иллюзии Саакашвили о поддержке Запада и, возможно, отчасти несет ответственность за необдуманное решение грузинского лидера вступить в вооруженный конфликт с Россией в Южной Осетии, рассуждает Бершидский. "Последующее невмешательство Запада показало Путину, что он обладает некоторой неприкосновенностью в российском ближнем зарубежье - открытие, которое вдохновило его пойти на риск на Украине в 2014 году", - отмечает он.

"Приблизительное понимание Маккейном сложностей постсоветской политики и динамики власти, возможно, ослабило противников Путина в России", - предполагает автор.

"Дорогой Влад, #арабскаявесна наступает по соседству с тобой", - написал он в Twitter в декабре 2011 года - именно такая поддержка российских протестующих против фальсификации парламентских выборов была лишней. "Кремль прошелся катком по оппозиции и либеральным российским СМИ, объединив свой основной электорат вокруг идеи постоянной войны против американского господства и вмешательства", - говорится в статье.

Кремлевским пропагандистам будет не хватать Маккейна. Другие американские политики, поднявшиеся на антироссийской волне после 2016 года, не так сосредоточены на борьбе с российской экспансией и помощи врагам Путина в Восточной Европе. Без Маккейна сложнее представить США как естественного врага России, считает Бершидский.

Самому автору, по его словам, будет недоставать Маккейна по другой причине - хотя он ошибался в деталях, он был прав в фундаментальных вопросах.

"Путинскому режиму нравился Маккейн как враг, но России, в конечном счете, нужно было, чтобы у режима был противник с ясностью моральных принципов Маккейна, а бывшим коммунистическим странам нужны были надежда и вдохновение, которые создавала эта ясность", - заключает автор.