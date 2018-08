28 августа 2018 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Кремль проталкивает пенсионную реформу, но российская общественность оказывает этому отпор "В потенциале это самый крупный политический вызов Кремлю с 2005 года", - утверждает журналист The Christian Science Monitor Фред Уэйр. "В том году планы правительства по реформированию системы социальных льгот, сложившейся в советскую эпоху, сорвались, натолкнувшись на массовое неповиновение ветеранов и пенсионеров. Вероятно, именно память об этих протестах более 12 лет не позволяла российским властям задуматься о повышении пенсионного возраста", - говорится в стране. Однако теперь в Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому пенсионный возраст в России будет повышен уже с 1 января будущего года. Издание описывает реакцию: "В последние недели тысячи людей провели в Москве и других российских городах возмущенные демонстрации, в Думе, где обычно царит успокоенность, были жаркие дебаты (против законопроекта в первом чтении проголосовали все партии, кроме правящей "Единой России"), а соцопросы показывают, что огромная доля населения - 9 из 10 человек - против реформы. Предложение даже побудило народ к попыткам заблокировать закон путем всеобщего референдума - первого за 25 лет в России". "Такие вопросы следует обсуждать с народом до того, как они решают их навязывать", - сказал Владимир Кашкаров, активист компартии с Алтая. Издание комментирует: "Предложенная пенсионная реформа похожа на те, что проводятся в некоторых западных странах, за нее давно ратуют либеральные советники российского правительства". Эксперты утверждают, что нынешняя пенсионная система в России нежизнеспособна, добавляет автор. "Но внезапность этой меры, принятой после нескольких лет, в течение которых реальные доходы [россиян] снижались, а также без каких-либо подготовительных публичных дискуссий, по-видимому, породила в обществе реакцию, к которой правительство не было готово", - пишет издание. "Этот план изменения пенсионного возраста стал громоотводом, притягивающим всевозможное недовольство, - говорит Маша Липман, редактор русскоязычного политического журнала "Контрапункт", издаваемого Университетом Джорджа Вашингтона (США). - Люди недовольны коррупцией, отсутствием доступа к здравоохранению и другим услугам, своевольными чиновниками, не желающими отказываться от собственных привилегий, и, конечно, незамедлительностью этой меры". "Люди чувствуют себя околпаченными, обобранными, обманутыми", - добавила она. Теперь российские СМИ предполагают, что на этой неделе президент Путин предложит уступки, чтобы смягчить реформу и обуздать реакцию общества. Источник: The Christian Science Monitor