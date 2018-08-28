И все-таки счастье в деньгах

Счастье не в деньгах? Как показывают результаты многолетних исследований, проведенных в Швеции с участием победителей нескольких лотерей, все как раз наоборот, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Но для начала следует разобраться, что вообще такое счастье? (...) Нужно прежде всего проводить различие между "счастьем" и "удовлетворенностью от жизни", - полагает автор публикации.

"Когда кого-то спрашивают, счастлив ли он, человек вкладывает в ответ свое сиюминутное настроение, и ответы могут постоянно меняться: когда светит солнце, мы более счастливы, чем в дождливый день. В пятницу вечером мы чувствуем себя более счастливыми, чем в понедельник утром. (...) Лишь затяжная болезнь или безработица могут надолго испортить настроение. Даже тяжелые удары судьбы необязательно приводят к ухудшению настроения надолго", - передает издание.

Но вот если человека спрашивают, доволен ли он жизнью, тогда он задумывается и оценивает свою жизнь в целом - "подобные ответы не меняются сообразно сиюминутному настроению, к изменениям в ответах приводят изменения в жизни", констатирует FAZ.

"К повышению той самой удовлетворенности от жизни ведут выигрыши в лотерею - на настроение при этом они мало влияют", - говорится в статье.

"Связь между богатством и счастьем установить непросто. Образованные люди чувствуют себя более счастливыми и зачастую больше зарабатывают - и, тем не менее, счастливыми их делает не богатство. Поэтому шведские экономисты и решили сделать объектами своих исследований тех, кто выигрывает в лотерее. В ходе исследования речь шла преимущественно о размере выигрыша в пределах 90-700 тыс. евро. Экспертам удалось выяснить, что чем больше выигрыш, тем больше уровень счастья", - передает автор статьи.

Уровень счастья измерялся по шкале от 1 до 10 по мере нарастания. "Так, те, кому удалось выиграть более 500 тыс. евро, позиционировали уровень своего счастья на отметке 7,6; тот, кто выигрывал больше, указывал значение, еще ближе расположенное к максимальному. Особенно счастливыми считали себя те, кто выиграл в начале нового тысячелетия, а также те, кто получал всю сумму выигрыша целиком", - отмечает корреспондент.

Как отмечает в заключение FAZ, выигрыш в лотерею подчас может все-таки поставить под угрозу чью-то удовлетворенность жизнью: это касается соседей счастливчиков. Соседи нередко не хотят отставать от трат, которые могут теперь позволить себе их в одночасье разбогатевшие соплеменники - и часто скатываются в банкротство.