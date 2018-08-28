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28 августа 2018 г.
28 августа 2018 г.

Корреспондент | Focus

Ученые бьют тревогу: загрязнение воздуха снижает умственные способности

Загрязнение воздуха в больших городах является глобальной проблемой. Международная команда ученых впервые исследовала воздействие загрязнения воздуха на умственные способности людей, сообщает Focus.

В рамках исследования, опубликованного в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые проанализировали данные 20 тыс. китайцев, собранные в период с 2010 по 2014 год, передает издание.

По поручению китайского правительства ученые регулярно проводили среди испытуемых тесты на знание языка и математики. Исследователи сопоставили результаты тестов с уровнем загрязнения воздуха в районах, где жили участники эксперимента. Хотя при анализе и учитывалось снижение умственных способностей в результате старения и других внешних обстоятельств, воздействие загрязненного воздуха оказалось огромным.

По словам Кси Чена из Йельской школы общественного здравоохранения, загрязнение воздуха снижает уровень образования людей на один год. При этом загрязненный воздух сильнее воздействует на людей старше 64 лет, а особенно на мужчин и людей с низким уровнем образования - для этих категорий людей падение уровня образования равнозначно нескольким годам, говорится в статье.

Как показало исследование, чем дольше люди живут в условиях плохой экологии, тем больший вред наносится их интеллекту. При этом загрязнение воздуха больше сказывается на языковых, чем на математических способностях, а мужской мозг подвержен влиянию плохой экологии больше, чем женский.

По словам Деррика Хо из Гонконгского политехнического университета, с загрязнением воздуха потенциально связаны проявления окислительного стресса, нейровоспаления и нейродегенерации, передает Focus.

Источник: Focus


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