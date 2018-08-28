Эксперт по исламизму: чеченцы доминируют в салафитской среде Германии

Хотя предотвращение терактов, несомненно, является существенным успехом, арест берлинской полицией предполагаемого исламиста Магомеда-Али С. бросает мрачную тень на будущее, пишет на страницах немецкого Focus эксперт по Чечне и исламизму Кристиан Остхольд.

Общественность все еще не замечает, что в салафитской среде Германии с давних пор доминируют чеченцы. Несмотря на то, что их диаспора вряд ли объединяет на сегодняшний момент более 40 тыс. человек, эта этническая группа не раз упоминалась в докладах земельных управлений Ведомства по охране конституции ФРГ. "Исламистский экстремизм в Бранденбурге определяется преимущественно мигрантами с Северного Кавказа. (...) Органы госбезопасности допускают готовность некоторых чеченских джихадистов к совершению в Германии самых тяжких преступлений", - передает автор содержание одного из докладов ведомства в земле Бранденбург.

"То, что чеченские исламисты, несмотря на их малое количество, считаются острой угрозой, - не случайность, а последствие рокового просчета, - полагает Остхольд. - Когда волна въезда чеченских мигрантов достигла своего апогея в 2013 году, большинство из них заявляли о политическом преследовании на родине. Вместо того чтобы проверить достоверность этого утверждения, например, проконсультировавшись с российскими ведомствами, экспертизы проведено не было. То, что в случае с чеченцами в страну приезжали большей частью целые семьи, прикрывало то, что среди них были и лица, против которых в России действовало постановление об аресте".

То, что предполагаемая связь между чеченскими исламистами и ИГИЛ* является страшной реальностью, подтверждает отчет управления Ведомства по охране конституции ФРГ в земле Бранденбург за 2017 год. "Повод для беспокойства дают чеченские боевые группы, которые были активны в Сирии. Ввиду своих военных способностей и бесцеремонности они считаются элитными бойцами", - говорится в отчете.

Когда в июне 2018 года в Потсдаме состоялось совещание Ведомства по охране конституции, посвященное угрозе исламизма в Бранденбурге, речь на нем шла исключительно о деятельности чеченских экстремистов. За последние два года в Германию прибыли около 5 тыс. чеченцев. "Среди них лица, придерживающиеся исламистско-экстремистской программы действий и имеющие тесные связи друг с другом. (...) Они в значительной степени отгораживаются от остальных и помогают друг другу. Такие схожие с кланами структуры крайне привлекательны для других приезжих с Кавказа, а также для чеченских бойцов из регионов военных действий", - констатировало ведомство.

Острые проблемы испытывают и другие федеральные земли, отмечает автор статьи, цитируя актуальный отчет Федерального ведомства по охране конституции: "В салафитской среде Германии в последнее время увеличилась значимость лиц северокавказского происхождения - в частности, из российской республики Чечня. Затронуты прежде всего северные и восточные федеральные земли. Одним из основных регионов является также Северный Рейн-Вестфалия".

На протяжении нескольких лет власти пытаются обосновать сверхпропорциональный потенциал опасности, исходящей от чеченских исламистов, продолжает Остхольд. Так, некоторые чеченцы действительно имеют военный опыт, который они получили, участвуя в разнообразных конфликтах, прежде всего в чеченских войнах, "Кавказском эмирате"* и в ИГИЛ*.

То, что влиянию идеологии радикальных исламистов особенно подвержены молодые чеченские мужчины, связано с местными условиями жизни, полагает эксперт. Так как чеченская диаспора имеет связи по всей Европе, можно быстро найти единомышленников. Государственных репрессий против салафитов нет. К тому же их проповедники фокусируют свою миссионерскую деятельность главным образом на людях, не располагающих основательным знанием религии. Так возникает парадоксальный феномен: радикализация в Германии проходит быстрее, чем в Чечне.

"В этом скрывается пагубная опасность, так как убеждения этих людей происходят из той же идеологической мешанины, вспышка которой в Сирии привела к тому, что геноцидное пламя террора ИГИЛ* разгорелось до мощного пожара, - уверен Остхольд. - Возможность более глубоко изучить внутреннюю жизнь этих кругов осложняется для немецких органов безопасности еще и тем, что в мечетях больше не обсуждаются тайные дела. Здесь происходит лишь поверхностное установление контакта. (...) Усложняет эту и без того неясную ситуацию нечеткий переход между салафитской средой и организованной преступностью".

"Предотвращенный теракт в Берлине - это абсолютно точный знак того, что чеченские джихадисты давно воспринимают Германию не только как место, где можно скрыться, но и как пространство для своей деятельности. На это должна отреагировать политика: ей более чем когда-либо необходима плодотворная стратегия для эффективного противодействия экстремистам с Северного Кавказа. Если это не удастся сделать, эрозия внутренней безопасности уже скоро пройдет точку невозврата", - заключает эксперт.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Кавказский эмират" - террористические группировки, запрещенные в РФ.