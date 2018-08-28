Украинец, который "потопил" Пола Манафорта

"Когда суд в Виргинии признал виновным Пола Манафорта, бывшего председателя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, по обвинениям в налоговом и банковском мошенничестве и сокрытии счетов в иностранных банках, один украинский политик испытал радость отмщения. Сергей Лещенко, депутат украинского парламента и бывший журналист, сообщил в 2016 году о существовании так называемой "черной бухгалтерской книги" - списка секретных платежей, сделанных пророссийской "Партией регионов" Украины Манафорту и другим", - пишет Foreign Policy.

Издание недавно побеседовало по телефону с Лещенко в Редондо-Бич, штат Калифорния, где он путешествует по национальным паркам США с семьей.

"В каком состоянии сейчас находятся связанные с Манафортом антикоррупционные расследования на Украине?" - поинтересовался журналист Элиас Гролл.

"Была долгая история с блокировкой этих расследований, потому что президент Петр Порошенко пытался завоевать симпатии президента Трампа. Следственные органы завели уголовное дело, но потом его заблокировали, и только в мае этого года расследование было начато снова", - ответил Сергей Лещенко.

"В следующем месяце Манафорту предстоит очередной суд по другим обвинениям, связанным с его лоббистской работой в Вашингтоне от лица Януковича. Как вы думаете, последует ли ответ на вопрос о взаимоотношениях Манафорта с Россией на следующем суде?" - задал вопрос интервьюер.

"Надеюсь, что специальный прокурор Роберт Мюллер сможет это подтвердить. Меня весьма впечатлили улики, выдвинутые им на первом суде", - сказал украинский политик.

"Каково ваше понимание взаимоотношений между Манафортом и Константином Килимником?"

"Я думаю, что им было удобно друг с другом, - ответил Лещенко. - Килимник не был блестящим экспертом, кем-то особенным. Он был весьма посредственным человеком. Он был так тесно связан с бизнесом Манафорта, что возникает вопрос - почему? Был ли он просто полезен для Манафорта или же играл другую роль? Килимник был своего рода посредником между Манафортом и украинскими клиентами. Есть и другая интересная история о том, что Манафорт и Килимник пытались работать в Киргизии. Зачем им, к черту, Киргизия? Там не так много богатых людей, которые заплатили бы им за политические консультации, но, если они были связаны с какими-то геополитическими вопросами в Киргизии, то существуют новые доказательства того, что Манафорт был не просто политтехнологом".