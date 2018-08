28 августа 2018 г. Катрин Хилле | Financial Times Как лидер Чечни Рамзан Кадыров мог бы дестабилизировать Россию "Хотя он называет себя российским патриотом, Кадыров считает, что обязан хранить верность только Путину", - утверждает корреспондент Financial Times Катрин Хилле. "Он слушает только Путина", - сказал Джамбулат Умаров, министр информации в правительстве Чечни. Журналистка сочла, что при этом Умаров намекнул жестом на Рамзана Кадырова - показал под подбородок, изобразив бороду лидера Чечни. Между тем российская Конституция ограничивает пребывание Владимира Путина на посту президента двумя сроками подряд, второй из которых истекает в 2024 году. Николай Петров, московский политический аналитик с большим стажем, сказал: "Неопределенность по вопросу о том, что наступит после 2024 года, создает опасность междоусобной борьбы. А при любой схватке за власть Кадыров опасен". Издание пишет: "Некоторые российские наблюдатели полагают, что Кадыров, у которого есть лояльные сторонники не только в Чечне, но и в других частях России, может бросить вызов Москве, требуя большей автономии, как только Путин уйдет. Другие предостерегают, что попытка какого-либо путинского преемника лучше обеспечивать соблюдение российского законодательства в Чечне может стать толчком к еще одному кровавому конфликту". "(Во время чеченских войн. - Прим. авт.) Чечня была больше интегрирована в Россию, чем сегодня", - сказал Ахмед Закаев, которого газета характеризует так: "бывшее высокопоставленное официальное лицо Чечни, теперь живет в изгнании в Великобритании". "В Чечне армия - на самом деле не армия, а полиция - на самом деле не полиция. В спецслужбах многие ненавидят Кадырова за это и, вполне возможно, попытаются разрушить эту модель, если им представится шанс, - сказал один бывший высокопоставленный кремлевский чиновник. - Когда Путин уйдет, это будет опасный момент". "Увы, квазитоталитарному правлению, которое мы там имеем сейчас, нет альтернативы: любая попытка демократизации в этом месте лишь снова приведет к кровопролитию", - сказал бывший кремлевский чиновник. "Пока Москва продолжает поддерживать режим Кадырова крупными субсидиями, на которые приходится почти половина годового бюджета республики", - утверждает издание. "Это наша компенсация за мир", - добавил бывший чиновник, утверждая, что мирная жизнь и улучшение состояния экономики способствуют долгосрочным политическим переменам", - говорится в статье. "Но Закаев, который ратует за независимость для Чечни, быстро отметает такие теории", - пишет издание. "Пока они думают, что Чечня - часть России, единственная Чечня, которую они получат, - такая, какую они имеют сейчас", - говорит Закаев. Издание отмечает, что, по мнению многих аналитиков, Путин учредит для себя должность, которая позволит ему сохранить влияние на любого, кто займет высший официальный пост в России. "Но даже такие маневры могут нарушить работу путинской модели управления Чечней", - говорится в статье. "Один из основных рисков - в том, что какое-то высокопоставленное лицо из спецслужб попытается воспользоваться шансом, чтобы избавиться от Кадырова: сохранить модель, но заменить главного человека, - сказал бывший сотрудник ведомства безопасности, имеющий опыт в Чечне. - Другой риск - сам Кадыров что-то сделает, если перестанет быть уверен в том, что Путин его поддерживает". Источник: Financial Times