28 августа 2018 г. Марк Беннеттс | The Guardian Лидера российской оппозиции Алексея Навального арестовали на 30 суток Лидера российской оппозиции Алексея Навального арестовали на 30 суток по обвинениям, которые, по его утверждению, призваны помешать ему организовать демонстрации против планов по повышению пенсионного возраста, передает корреспондент The Guardian Марк Беннеттс. Навального арестовали в субботу у его дома в Москве и обвинили в организации несанкционированного оппозиционного митинга возле Красной площади 28 января. Его задержали вскоре после того, как он призвал россиян выйти на улицы 9 сентября протестовать против пенсионной реформы. "Полиция заявила, что не задержала Навального за январский митинг до субботы, потому что не могла его найти. И это несмотря на тот факт, что Навальный провел большую часть мая в СИЗО после того, как его арестовали во время протеста в центре Москвы накануне вступления Владимира Путина в должность на четвертый срок", - отмечает журналист. "Мы оба понимаем, что единственная цель этого странного процесса - не дать мне участвовать в подготовке к 9 сентября", - сказал Навальный судье. В 2005 году Путин обещал никогда не поднимать пенсионный возраст. После того как в июне было объявлено о планах правительства, его рейтинг упал с 77% до 63%. "Планы реформировать пенсионную систему вызвали широкое негодование, поскольку продолжительность жизни в России остается низкой: 66 лет для мужчин и 73 года для женщин. Кремль, однако, заявляет, что из-за старения российского населения у Путина нет другого выбора, кроме как нарушить свое слово", - пишет Беннеттс. Навальный - борец с коррупцией, чьи связи с националистическим движением беспокоили некоторых представителей российской оппозиции, - также заявил, что Минюст отклонил его заявление на регистрацию партии "Россия будущего". Это третий раз за шесть лет, когда Навальный и его сторонники безуспешно пытаются зарегистрировать партию. Его также не допустили к президентским выборам из-за судимости за мошенничество, которую, по его словам, Кремль сфабриковал, чтобы заглушить его политические амбиции. "Массовые протесты - единственный путь повлиять на власти. Все остальные Путин отрезал", - заявил Навальный на видео, опубликованном перед вынесением ему приговора. Источник: The Guardian